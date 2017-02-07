（影音）好大的面子！ 「她」結婚鞏俐、趙薇等大咖齊祝賀

眾星雲集拍影片祝賀海清助理結婚，鞏俐（上排左起）、趙薇、王寶強、謝娜（下排左起）、黃渤和曾寶儀都在列。（合成圖，截取自秒拍）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女演員海清憑藉《蝸居》等電視劇受到肯定，在演藝圈人脈也相當廣，近日她的助理結婚，她竟然請來多位大咖藝人拍影片祝賀，包括鞏俐、趙薇、黃曉明等人都現身影片中，讓人感嘆助理的面子真的超大！

海清是中國女演員。（合成圖，翻攝自海清微博、截取自秒拍）

陪伴海清6年的助理在大年初四結婚，海清不僅自詡「娘家人」，還集結眾多大咖一同拍影片祝福，被誇義氣十足！在影片中，海清透露因為助理的婚訊太過突然，讓早已訂好過年要去美國的她無法參加婚禮，不過她也警告男方一定要好好疼愛自己的助理，更說男方娶到女方是「祖上積德」，可以看出她十分疼愛助理。

孫儷（上排左起）、黃曉明、鍾麗緹、孫紅雷（下排左起）、馬龍和何炅也現身影片中。（合成圖，截取自秒拍）

此外，影片中出現的明星，除了演員鞏俐、趙薇、黃曉明、孫儷、王寶強、黃渤、鍾麗緹、孫紅雷，還有主持人曾寶儀、謝娜、何炅，連中國桌球國手馬龍和偶像男團「TFBOYS」都現身其中，齊聲祝賀新人「百年好合、早生貴子」！且鞏俐一開口就說她是新人的好朋友，孫紅雷也大爆料原本很擔心女方嫁不出去現在終於傳來好消息，讓他放下心中的一塊大石，眾星雲集可以說是給足新人面子。

偶像男團「TFBOYS」也到齊祝賀。（截取自秒拍）

相關影片：（影片擷取自秒拍，如遭移除敬請見諒）