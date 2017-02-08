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（專訪）金裕貞巧繪金雞紅燈籠 最想和「她」再續前緣

2017/02/08 07:32

金裕貞（上圖右）8歲時演出韓劇《一枝梅》，扮演韓孝珠（下圖右）的幼年時期，隔兩年又在韓劇《同伊》飾演韓孝珠的幼年，她受訪時也透露拍攝時韓孝珠非常照顧她。（翻攝自網路）〔記者陳立妍／專訪〕17歲的金裕貞4歲時以電影《DMZ非武裝地帶》出道，累積作品超過50部，她曾在戲中扮演宋慧喬、韓佳人、文瑾瑩、韓孝珠等大咖的童年時期，精湛的演技與獨特的氣質被外界封為「全智賢接班人」，日前她首度來台會粉絲，聽到這個封號笑說：「我還有很多不足的地方，對於這個稱號感到很感謝，以後要更加努力才行！」

金裕貞變身吃貨，現場試吃酒釀芝麻湯圓，直呼好吃。（記者潘少棠攝）金裕貞表示，雖然沒有和全智賢見過面，但一直都很喜歡她的作品，稱全智賢除了是她非常喜歡的前輩，也有很多值得她學習的地方；而童星時期中，她最喜歡的角色是在電影《黃真伊》飾演宋慧喬的幼年時期，但如果有機會跟這些女星再續「前緣」，希望能和同為童星出身的文瑾瑩飆戲，秒洩自己私下是宋慧喬和文瑾瑩的粉絲。她也透露，以前拍戲時韓孝珠對她最照顧，韓佳人則是在兩人一起跑通告時給了她很多建議，讓她非常感謝，而她聽到記者說第一次看她演的戲就是《一枝梅》，更立刻興奮大笑回答：「就是我還爬到樹上的那部戲！」

金裕貞日前首度來台舉辦粉絲見面會，馬不停蹄接受台灣媒體採訪。（記者潘少棠攝）由於此次抵台適逢元宵節前夕，金裕貞也趁著來台期間體驗畫燈籠、吃湯圓應景，她除了在燈籠上畫了可愛的金雞圖案，更一筆一畫寫下中文的「福」字，並當場以華語現學現賣吉祥話祝粉絲「雞年元氣滿滿」，萌樣瞬間融化在場人的心。此外，《自由娛樂頻道》將於近期送出金裕貞親筆繪畫的簽名燈籠及簽名照，活動詳情請密切鎖定《自由娛樂頻道》臉書粉絲團。

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