文化部建構影劇橋梁 眾藝人樂觀其成

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，左起葛福鴻、林明成、張榮華、鄭麗君、蔡英文、右起黃男州、郭建宏。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕文化部今日於圓山飯店舉行電視劇產業新春餐會，為搭建金融機構與電視產業的橋樑，現場邀請總統蔡英文、文化部長鄭麗君、薛聖棻、柴智屏、瞿友寧、雷洪、方馨、溫昇豪、王瞳、張立昂、邵雨薇、劉奕兒、李國毅、陳乃榮等人到場參與。另外蔡英文總統更是親自出席，允諾政府將建立媒合平台引進大量資金資源，讓電視劇人才有揮灑的舞台。

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，邵雨薇。（記者潘少棠攝） 《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，房思瑜、李國毅。（記者潘少棠攝）

張立昂也出席這場盛會，對於政府振興台灣的影劇環境，張立昂表示樂觀其成，每個人都是機器裡面的小螺絲釘，需要大家一起努力才可以運轉，而他也自覺演員是應該要被肯定，且要給自己壓力去突破，好好掌握自己可以做些什麼。

另外雷洪也受訪表示自己抱著很大的期望能夠看到台灣影劇圈的改變，藉由政府的幫忙可以發揮更大的空間；一旁的方馨也表示這個餐會是一個很大的契機，讓大家看到台灣戲劇產業其實非常好也很努力，希望投資者可以看見；王瞳也說我們真的不能失去盼望，希望金融業或企業大老闆可以幫忙，台灣影劇真的需要你們。

《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，張立昂、劉奕兒。（記者潘少棠攝） 《蓄視待發》電視劇產業新春餐會，左起雷洪、王瞳、方馨、柯叔元。（記者潘少棠攝）

文化部鄭麗君部長也受訪表示，將建構融資專業體系擴大投資，讓電視內容製作業者有較充足的資金，我們將在國發基金裡面特別匡列60億的影視投資基金，希望吸引民間對等的投資，至少有120億資金的規模，希望藉此製作多元且具市場性的作品。