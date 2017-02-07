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2017台北國際書展明開展 天天星光場享銅板價

2017/02/07 17:53

2017台北國際書展將於2/8開展，圖為主視覺「樂讀行走人」。（記者胡舜翔攝）

〔記者楊媛婷／台北報導〕「2017台北國際書展」將於明天在台北世貿中心一、三館展出至13日，為了讓上班族也有時間逛，書展天天都有星光場，6點以後進場，更享門票50元銅板價，18歲以下的民眾則不分時段一律免費入場，過去首日僅開放專業人士或身心障礙者優先參觀，本屆首日下午3時一般民眾就能搶先看，展區也設立「閱讀共享」休憩空間，民眾逛累、買累也有地方能歇腳。

2017台北國際書展將於2/8開展，圖為主視覺「樂讀行走人」。（記者胡舜翔攝）

由文化部主辦、台北書展基金會承辦的「2017台北國際書展」，今年共吸引來自59國、621個出版社參加，其中306個是外國出版社，全場共有1780個攤位，比去年成長10％，也有450場新書發表會、684個版權交易，比去年成長28％，也邀請導演侯孝賢擔任「閱讀大使」，不過侯孝賢因拍攝紀錄片工作無法中斷，無法出席書展。書展基金會董事長趙政岷指出，今年書展有數大變革，包含下降承租費用、延長展覽時間、改造空間、編輯力革新、推廣城市閱讀等，期待透過書展讓台北成為東方的閱讀之都。

今年雖然沒有主題國，但規畫「讀享時光主題館」，包含四大閱讀區域，包含由《文訊》總編輯封德屏操刀的「時代X閱讀」展覽，透過出版品呈現50年代以降台灣社會的變遷，以及近代閱讀史的演變；「情境X閱讀」則由4組藝術家以4個日常空間如大自然、捷運車廂、臥室、浴室等，呈現對閱讀空間的想像，其中由田修詮與鄭學謙打造的「澡報」別具趣味，藝術家將詩人夏宇的詩句轉印在浴巾上，並打造一座浴缸，毛巾架上放置書本，並披掛特別印製的浴室冷知識刊物，民眾可以直接躺在浴缸裡，回味實體閱讀的樂趣；此外展區也呈現VR（Virtual Reality，虛擬實境）、AR（Augmented Reality，擴增實境）下的閱讀新科技。

2017台北國際書展將於2/8開展，讀享時光主題館結合時光、情境、數位等不同主題，打造舒適閱讀空間。圖為書展基金會董事長趙政岷。（記者胡舜翔攝）

另外今年書展也首度集結獨立出版、獨立書店、NGO團體等設置公民書區，唐山書店將於9日邀請銅鑼灣書店店長林榮基舉行探討出版自由相關座談會，書展也成立「國際吧」，成為跨國的文化活動平台。

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