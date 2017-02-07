限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦

2017/02/07 17:44

天心出席活動,分享嫁做人妻後與老公的生活點滴。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕去年閃嫁南韓歐巴升格人妻的女星天心，今出席la prairie「鑽白魚子時空聚光菁華」發表會，提到愛情來了，她認為道理就跟保養一樣，「一定要先愛自己，別人才會愛你！」每天都做好保養，把自己照顧好，等待愛。天心說：「我一直覺得女人甚麼都可以省，就是『吃』和『保養』不能省。」

la prairie新推出的「鑽白魚子時空聚光菁華」30ml/18670元。（記者邱巧貞攝）

天心透露，目前和老公都還像談戀愛時喜孜孜的狀態，今年農曆年，她特別隨老公回韓過年，而韓國人過年很講究也讓她大開眼界，她說：「韓國人過年一定要吃年糕，代表長大一歲，祭祖也要行大禮，跟我們拿香拜拜不一樣。」讓看著老公的大嫂在除夕夜準備一桌菜，隔日初一祭祖時又大費周章煮了一桌全新菜色，她感嘆韓國媳婦很辛苦。

去年閃嫁的天心，散發幸福光彩。（記者邱巧貞攝）

這趟南韓行，向來不屬於乾性膚質的天心也不敵南韓乾燥的冬季氣候，肌膚乾荒到不行，她說，好險出國時帶著la prairie「鑽白魚子時空聚光菁華」，每天擠出50元硬幣大小厚敷，才讓膚況好轉，平日喜歡喝豆漿、薏仁的她，也驚奇發現在南韓居然找不到無糖豆漿。la prairie新推出的「鑽白魚子時空聚光菁華」，添加珍稀白鱘魚萃取出的「黃金魚子緊膚精華」能提升肌膚的抗氧防禦力，改善泛紅、斑點等肌膚問題。

相關新聞

推薦新聞
Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個 Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個
2017/02/07 15:44
祖雄批KIMIKO瘦身招 「這樣能瘦 我證照拿去燒」 祖雄批KIMIKO瘦身招 「這樣能瘦 我證照拿去燒」
2017/02/07 10:34
衰！歐陽妮妮又傳摔傷 十字韌帶斷裂將開刀 衰！歐陽妮妮又傳摔傷 十字韌帶斷裂將開刀
2017/02/07 09:29
拍《紅衣2》遇靈異 許瑋甯毛到不想演第3集 拍《紅衣2》遇靈異 許瑋甯毛到不想演第3集
2017/02/07 11:25
街頭藝人收20元打賞金 有人出200要他閉嘴 街頭藝人收20元打賞金 有人出200要他閉嘴
2017/02/07 09:05
悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境 悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境
2017/02/07 09:48
Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！ Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！
2017/02/07 11:05
女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！ 女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！
2017/02/07 09:08
人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送 人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送
2017/02/07 13:01
鬼怪雙帥尬贏李敏鎬 又多了一個第一 鬼怪雙帥尬贏李敏鎬 又多了一個第一
2017/02/07 12:30
冨田真由陰霾未除 神乳偶像又遭死亡恐嚇 冨田真由陰霾未除 神乳偶像又遭死亡恐嚇
2017/02/07 11:06
AV界不再有蒼井空 女神推特留言... AV界不再有蒼井空 女神推特留言...
2017/02/07 14:25
金泰希省嫁妝添家具 星曬Rain合照「歡迎來到已婚世界」 金泰希省嫁妝添家具 星曬Rain合照「歡迎來到已婚世界」
2017/02/07 13:21
「一句話」放下感情 謝欣穎單飛英國遊學 「一句話」放下感情 謝欣穎單飛英國遊學
2017/02/07 13:40
（影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部... （影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部...
2017/02/07 12:28
眼裡只有她！趙又廷私下寵妻舉動曝光 眼裡只有她！趙又廷私下寵妻舉動曝光
2017/02/07 15:40
出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥 出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥
2017/02/07 16:36
人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦 人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦
2017/02/07 17:44
戰火還未停？阿諾想把川普的頭砸到桌子上 戰火還未停？阿諾想把川普的頭砸到桌子上
2017/02/07 11:53
（影音）林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」 （影音）林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」
2017/02/07 14:44
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.