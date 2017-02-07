人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦

天心出席活動,分享嫁做人妻後與老公的生活點滴。（記者邱巧貞攝）

〔記者邱巧貞／台北報導〕去年閃嫁南韓歐巴升格人妻的女星天心，今出席la prairie「鑽白魚子時空聚光菁華」發表會，提到愛情來了，她認為道理就跟保養一樣，「一定要先愛自己，別人才會愛你！」每天都做好保養，把自己照顧好，等待愛。天心說：「我一直覺得女人甚麼都可以省，就是『吃』和『保養』不能省。」

la prairie新推出的「鑽白魚子時空聚光菁華」30ml/18670元。（記者邱巧貞攝）

天心透露，目前和老公都還像談戀愛時喜孜孜的狀態，今年農曆年，她特別隨老公回韓過年，而韓國人過年很講究也讓她大開眼界，她說：「韓國人過年一定要吃年糕，代表長大一歲，祭祖也要行大禮，跟我們拿香拜拜不一樣。」讓看著老公的大嫂在除夕夜準備一桌菜，隔日初一祭祖時又大費周章煮了一桌全新菜色，她感嘆韓國媳婦很辛苦。

去年閃嫁的天心，散發幸福光彩。（記者邱巧貞攝）





這趟南韓行，向來不屬於乾性膚質的天心也不敵南韓乾燥的冬季氣候，肌膚乾荒到不行，她說，好險出國時帶著la prairie「鑽白魚子時空聚光菁華」，每天擠出50元硬幣大小厚敷，才讓膚況好轉，平日喜歡喝豆漿、薏仁的她，也驚奇發現在南韓居然找不到無糖豆漿。la prairie新推出的「鑽白魚子時空聚光菁華」，添加珍稀白鱘魚萃取出的「黃金魚子緊膚精華」能提升肌膚的抗氧防禦力，改善泛紅、斑點等肌膚問題。