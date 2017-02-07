挨批8下瘦身操沒效！KIMIKO這樣反酸祖雄

KIMIKO身材火辣，經常公開傳授塑身方法。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師KIMIKO除了開課教授跳舞外，還自創「KIMIKO系統運動」，號稱每個動作8下就能雕塑身材，引起不少粉絲熱烈響應，不過卻惹來具有專業證照的藝人祖雄痛批：「如果這樣就能瘦我15張證照統統拿去燒掉。」對此，KIMIKO也做出回應。

熱愛健身的祖雄昨發文對KIMIKO的瘦身運動開砲。（翻攝自祖雄臉書）

祖雄昨在臉書轉發日前KIMIKO受訪時傳教的減肥操，並酸她：「賣孬（台語，不要鬧之意）」，據《ETToday》報導，KIMIKO對於祖雄的批評處之泰然，「我可以理解他的疑惑，因為我也曾經走過這一段，所以才設計出這8下運動。」她強調，關肋骨是舞蹈基本動作，透過練習可以讓身型窄、薄，「這就是為何舞者的身型挺拔修長的秘密」，她也反酸祖雄不要花時間找她吵架，「應該多花時間幫學生找到合適他們的方法才對」。

KIMIKO自創的系統運動，評價兩極。（翻攝自KIMIKO臉書）

KIMIKO的瘦身祕招受到大批粉絲擁護，但過去就曾有不少健身界人士酸她「超過8下會怎樣？」、「古有曹植七步成詩，今有KIMIKO八下成癡」，祖雄發文一出雖也獲得不少網友贊同，不過他則強調：「我是對事不對人，不信找有專業證照的人來問問就知道。」

