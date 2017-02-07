只讀到國中就不想升學 「那對夫妻」Kim感性謝岳母

Kim（右）表示對老婆和丈母娘的感謝，沒有因為學歷而瞧不起他。（翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網路紅人「那對夫妻」品筠（Nico）和京燁（Kim） 婚後育有可愛的女兒妮妮，時常在臉書分享親子互動，近期更推出新書《妮，可以公主病》。倆人近期接受訪問，Kim談到國中畢業後就不想升學，但老婆和丈母娘都沒有因此瞧不起他，在丈母娘的說服下選擇和Nico同所學校完成學業。

Nico和Kim時常在臉書上分享生活，進而成為網路紅人並出書。（翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

據《ETtoday》報導，Kim表示在完成國中義務教育後就不想在念書，更坦言自己是屬於較壞的學生，不過沒多久就認識了現在的老婆Nico，才重返校園讀書、念完大學，談起當時對方媽媽的要求，他笑說：「她可能覺得至少要念點書，有點知識吧！」

Kim（左）因為Nico選擇完成大學學歷。（翻攝自Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】臉書）

Nico談起開明的母親並沒有因為Kim的學歷就反對兩人交往，她笑稱因為愛，所以母親尊重她的決定，「她覺得應該要跟我一起想辦法解決問題，不是反對我」，一旁的Kim語帶感謝且感性地說：「他媽媽從來沒有看不起我，也沒有因為我當時不想念書說什麼。」談起出社會後兩人開店營生，雖然沒有大賺錢但兩人還是很幸福，「只要每一餐都吃飽，我們在一起過得開心，就很滿足了。」