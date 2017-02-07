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那不是海苔！ 大元唇上痣屢被化妝師當海苔拈掉好崩潰

2017/02/07 17:46

化妝師將大元唇上的痣誤認為海苔，讓大元又好氣又好笑。（翻攝自大元臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人大元（林盈臻）為偶像女團Popu Lady的成員，外表甜美身材火辣的她擁有一票死忠粉絲，日前好脾氣的她難得在臉書上大動肝火，因嘴唇上的痣被誤認成海苔，讓她怒嗆好姐妹「可以不要再失禮嗎」？

好友洪詩安慰大元，有趣對話看出兩人的好交情。（翻攝自大元臉書）

大元在臉書透露，有位姐妹努力想成為化妝師，因此她擔任試妝麻豆，雖然試妝成果她很滿意，但好姐妹一直把她下嘴唇上的痣當成是海苔，讓她很抓狂，雖然當時正好在吃海苔餅乾，但她已解釋了兩次那是痣，讓她感到哭笑不得，閨密洪詩看到後安慰大元「妳以後可以請她幫妳化了」，大元也用表情符號回答「妳也可以～幫我畫」，有趣互動逗笑網友。

大元外型甜美可人，具親和力的形象深受粉絲喜愛。（翻攝自大元臉書）

大元也亮出照片，證明嘴唇上的是黑點是痣不是海苔，網友看了笑說：「你的痣也太像海苔了吧。」，也有人打趣的說：「好可愛的痣，以後就叫它阿苔吧。」，而大元完妝後的清純模樣也讓網友大讚真是太美了！

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