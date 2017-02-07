吻戲會跟高圓圓報備？ 趙又廷：這種事情越描越黑

趙又廷（左）和高圓圓（右）私下互動親密。（資料照，記者李紹綾攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕趙又廷和老婆高圓圓結婚以來感情一直相當甜蜜，尤其趙又廷更是時常被拍到私底下有許多「寵妻舉動」，令女性超羨慕。近日，趙和楊冪合作的新戲《三生三世十里桃花》造成超高討論度，劇中吻戲更是讓人看了臉紅心跳，不過對於吻戲會不會跟老婆報備，趙又廷給出肯定答覆之後，卻也幽默表示「這種事情越描越黑」。

趙又廷（右）稱自己會和高圓圓（左）報備吻戲。（資料照，記者王文麟攝）

根據《新浪娛樂》報導，趙又廷近日受訪，被問到拍吻戲會不會和老婆報備時，他篤定表示另一半會給自己「該給的尊重」，所以自己的報備也一定會有。不過，他也透露雖然會跟老婆事前進行溝通，但「這種事情越描越黑」，所以也不會講得太詳細。

趙又廷（右）在戲裡和楊冪（左）愛得十分慘烈。（翻攝自《三生三世十里桃花》微博）

此外，趙在《三生三世十里桃花》中飾演一名十足的「妻奴」，戲外也常常被認為很寵老婆的趙是否也認為自己是「妻奴」？這點趙則認為自己其實就是給伴侶多點尊重、將對方放在自己前面。而趙也自曝，自己不管怎麼樣都會給高圓圓打電話，言談之間可以看出他真的是「寵妻無極限」。