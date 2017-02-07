《爸爸2》大姐姐多多11歲了！ 父母PO文暗藏洋蔥

多媽在微博上傳多多睡前讀原文書的照片，網友們紛紛稱讚有氣質。（翻攝自多媽微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國實境節目《爸爸去哪兒》開播後在兩岸三地颳起一陣旋風，萌娃與爸爸們的互動深受觀眾歡迎，《爸爸２》中年紀最大的小朋友，黃磊的女兒黃多多（黃憶慈），當時以流利英文與成熟想法受到許多粉絲喜愛，日前黃磊老婆曬出現已11歲的多多讀原文書的照片，感嘆「妳都成了一個大姊姊了」。

多多６日度過１１歲生日，媽媽在微博發文紀念愛女又長大了一歲。（翻攝自多媽微博）

6日是多多11歲生日，媽媽在微博寫下「我的小女孩，我的天使，妳又長大了1歲，生日快樂，媽媽愛妳」，流露出對寶貝女兒滿滿的愛，還有粉絲為了慶祝多多11歲生日，上傳一系列她成長紀錄的照片，不僅有多多調皮含著湯匙、手拿冰淇淋的可愛畫面，甚至有多多睡前讀著原文書的氣質照片。

黃磊在微博PO文祝福女兒生日快樂，流露出滿滿的父愛。（翻攝自黃磊微博）

黃磊也在微博發文，回憶起11年前的這天，北京下著大雪，他當時35歲，妻子甚至30歲不到，「時間永遠是後知後覺，像是指間的風，能感覺卻抓不到，可是因為有了妳，時間也變得清晰而具體，甚至可以擁時光入懷」，言語間可看出對愛女成長抱著期待又不捨的心情，令粉絲為之動容。