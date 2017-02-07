金像獎完整名單 2台片入圍對決3中片 爭最佳最佳華語電影

柯震東、吳可熙主演，導演趙德胤的《再見瓦城》獲香港金像獎提名最佳兩岸華語電影。（岸上影像及前景娛樂提供）

〔記者盧家豪／綜合報導〕香港金像獎入圍名單今公布，去年金馬大熱門導演趙德胤《再見瓦城》、鍾孟宏《一路順風》入圍最佳兩岸華語電影，對決兩部馮小剛相關作品《我不是潘金蓮》及《老炮兒》，金馬「復仇」有望，另一部則是中國黑色喜劇片《火鍋英雄》。

導演方面杜琪峰憑《三人行》18度入圍最佳導演，相隔12年再次對上《美人魚》的周星馳，同場還有《七月與安生》的曾國祥，《一念無明》新銳導演黃進，及《樹大招風》三導演許學文、歐文傑和黃偉傑。

導演鍾孟宏請到許冠文（右）、納豆的黑色公路電影《一路順風》獲香港金像獎提名最佳兩岸華語電影。（甲上提供）

曾志偉這次再憑《一念無明》入圍男配，和兒子曾國祥繼金馬後又一次父子同場，希望同時拿回獎項。

最佳電影：

《七月與安生》

《美人魚》

《寒戰II》

《樹大招風》

《點五步》

最佳男主角：

余文樂《一念無明》

吳鎮宇《脫皮爸爸》

梁家輝《寒戰II》

任賢齊《樹大招風》

林家棟《樹大招風》

最佳女主角：

周東雨《七月與安生》

馬思純《七月與安生》

鮑起靜《大手牽小手》

湯唯《北京遇上西雅圖之不二情書》

惠英紅《幸運是我》

最佳導演：

黃進《一念無明》

曾國祥《七月與安生》

杜琪峯《三人行》

周星馳《美人魚》

許學文、歐文傑、黃偉傑《樹大招風》

最佳男配角：

曾志偉《一念無明》

秦沛《北京遇上西雅圖之不二情書》

吳孟達《導火新聞線》

姜皓文《樹大招風》

廖啟智《點五步》

最佳女配角：

方皓玟《一念無明》

金燕玲《一念無明》

張雨綺《美人魚》

廖子妤《骨妹》

文詠珊《寒戰II》

最佳新演員：

吳業坤《幸運是我》

林允《美人魚》

余香凝《骨妹》

胡子彤《點五步》

談善言《點五步》

新晉導演：

黃進《一念無明》

曾國祥《七月與安生》

文偉鴻《使徒行者》

羅耀輝《幸運是我》

陳志發《點五步》

最佳編劇：

陳楚珩《一念無明》

林詠琛、李媛、許伊萌、吳楠《七月與安生》

周星馳《美人魚》

梁樂民、陸劍青、吳煒倫《寒戰II》

龍文康、伍奇偉、麥天樞《樹大招風》

最佳攝影：

包軒鳴、余靜萍《七月與安生》

鄭兆強、陶鴻武《三人行》

關智耀《寒戰II》

柯星沛《點五步》

鮑德熹、曾郁《擺渡人》

最佳剪接：

許宏宇、李點石、周肖林、檀向媛《七月與安生》

Jordan Goldman、陳忠明《寒戰II》

David Richardson《湄公河行動》

梁展綸、David Richardson《樹大招風》

胡大為《擺渡人》

最佳美術指導：

翟韜《七月與安生》

張世宏、李清渝、吳鎮、莊國榮《三少爺的劍》

傅鶇《西遊記之孫悟空三打白骨精》

陳錦河《美人魚》

邱偉明《擺渡人》

最佳服裝設計：

吳里璐《七月與安生》

張世傑《三少爺的劍》

奚仲文、吳里璐《西遊記之孫悟空三打白骨精》

張叔平、呂鳳珊《封神傳奇》

張叔平、張兆康《擺渡人》

最佳動作設計：

元彬、林迪安《三少爺的劍》

洪金寶《危城》

洪金寶《西遊記之孫悟空三打白骨精》

錢嘉樂《寒戰II》

董瑋《湄公河行動》

最佳原創電影音樂：

波多野裕介《一念無明》

金培達、波多野裕介《七月與安生》

金培達《寒戰II》

戴偉《點五步》

Nathaniel Mechaly《擺渡人》

最佳電影原創歌曲：

（It`s Not A Crime） It`s Just What We Do《七月與安生》

曲、詞、唱：竇靖童

無敵《美人魚》

曲、詞：周星馳 主唱：鄧超

沙燕之歌《點五步》

曲：戴偉 詞、陳心遙 唱：Supper Moment

Better Tomorrow《幸運是我》

曲、詞、唱：波多野裕介

讓我留在你身邊《擺渡人》

曲、詞、唐漢霄 唱：陳奕迅

最佳音響效果：

曾景祥、李耀強、姚俊軒、黎志雄《三少爺的劍》

尹傑《西遊記之孫悟空三打白骨精》

曾景祥、李耀強《寒戰II》

Nopawat Likitwong , Kaikangwol Rungsakorn , Sarunyu Nurnsai , Stan Yau《湄公河行動》

Robert Mackenzie《擺渡人》

最佳視覺效果：

鄭成鎮《三少爺的劍》

Luke Sungjin Jung , Sanghoon Kim , Kim Chan Soo , Kim Chlu Min《西遊記之孫悟空三打白骨精》

羅偉豪、李仁浩、姜泰均、伍志釘《美人魚》

余國亮、梁偉民《寒戰II》

余國亮、黎子飛、Kang Tae Gyun《湄公河行動》

最佳兩岸華語電影：

《一路順風》

《火鍋英雄》

《再見瓦城》

《老炮兒》

《我不是潘金蓮》