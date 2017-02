金像獎完整名單 2台片入圍對決3中片 爭最佳最佳華語電影

柯震東、吳可熙主演,導演趙德胤的《再見瓦城》獲香港金像獎提名最佳兩岸華語電影。(岸上影像及前景娛樂提供)

〔記者盧家豪/綜合報導〕香港金像獎入圍名單今公布,去年金馬大熱門導演趙德胤《再見瓦城》、鍾孟宏《一路順風》入圍最佳兩岸華語電影,對決兩部馮小剛相關作品《我不是潘金蓮》及《老炮兒》,金馬「復仇」有望,另一部則是中國黑色喜劇片《火鍋英雄》。

導演方面杜琪峰憑《三人行》18度入圍最佳導演,相隔12年再次對上《美人魚》的周星馳,同場還有《七月與安生》的曾國祥,《一念無明》新銳導演黃進,及《樹大招風》三導演許學文、歐文傑和黃偉傑。

導演鍾孟宏請到許冠文(右)、納豆的黑色公路電影《一路順風》獲香港金像獎提名最佳兩岸華語電影。(甲上提供)

曾志偉這次再憑《一念無明》入圍男配,和兒子曾國祥繼金馬後又一次父子同場,希望同時拿回獎項。

最佳電影:

《七月與安生》

《美人魚》

《寒戰II》

《樹大招風》

《點五步》

最佳男主角:

余文樂《一念無明》

吳鎮宇《脫皮爸爸》

梁家輝《寒戰II》

任賢齊《樹大招風》

林家棟《樹大招風》

最佳女主角:

周東雨《七月與安生》

馬思純《七月與安生》

鮑起靜《大手牽小手》

湯唯《北京遇上西雅圖之不二情書》

惠英紅《幸運是我》

最佳導演:

黃進《一念無明》

曾國祥《七月與安生》

杜琪峯《三人行》

周星馳《美人魚》

許學文、歐文傑、黃偉傑《樹大招風》

最佳男配角:

曾志偉《一念無明》

秦沛《北京遇上西雅圖之不二情書》

吳孟達《導火新聞線》

姜皓文《樹大招風》

廖啟智《點五步》

最佳女配角:

方皓玟《一念無明》

金燕玲《一念無明》

張雨綺《美人魚》

廖子妤《骨妹》

文詠珊《寒戰II》

最佳新演員:

吳業坤《幸運是我》

林允《美人魚》

余香凝《骨妹》

胡子彤《點五步》

談善言《點五步》

新晉導演:

黃進《一念無明》

曾國祥《七月與安生》

文偉鴻《使徒行者》

羅耀輝《幸運是我》

陳志發《點五步》

最佳編劇:

陳楚珩《一念無明》

林詠琛、李媛、許伊萌、吳楠《七月與安生》

周星馳《美人魚》

梁樂民、陸劍青、吳煒倫《寒戰II》

龍文康、伍奇偉、麥天樞《樹大招風》

最佳攝影:

包軒鳴、余靜萍《七月與安生》

鄭兆強、陶鴻武《三人行》

關智耀《寒戰II》

柯星沛《點五步》

鮑德熹、曾郁《擺渡人》

最佳剪接:

許宏宇、李點石、周肖林、檀向媛《七月與安生》

Jordan Goldman、陳忠明《寒戰II》

David Richardson《湄公河行動》

梁展綸、David Richardson《樹大招風》

胡大為《擺渡人》

最佳美術指導:

翟韜《七月與安生》

張世宏、李清渝、吳鎮、莊國榮《三少爺的劍》

傅鶇《西遊記之孫悟空三打白骨精》

陳錦河《美人魚》

邱偉明《擺渡人》

最佳服裝設計:

吳里璐《七月與安生》

張世傑《三少爺的劍》

奚仲文、吳里璐《西遊記之孫悟空三打白骨精》

張叔平、呂鳳珊《封神傳奇》

張叔平、張兆康《擺渡人》

最佳動作設計:

元彬、林迪安《三少爺的劍》

洪金寶《危城》

洪金寶《西遊記之孫悟空三打白骨精》

錢嘉樂《寒戰II》

董瑋《湄公河行動》

最佳原創電影音樂:

波多野裕介《一念無明》

金培達、波多野裕介《七月與安生》

金培達《寒戰II》

戴偉《點五步》

Nathaniel Mechaly《擺渡人》

最佳電影原創歌曲:

(It`s Not A Crime) It`s Just What We Do《七月與安生》

曲、詞、唱:竇靖童

無敵《美人魚》

曲、詞:周星馳 主唱:鄧超

沙燕之歌《點五步》

曲:戴偉 詞、陳心遙 唱:Supper Moment

Better Tomorrow《幸運是我》

曲、詞、唱:波多野裕介

讓我留在你身邊《擺渡人》

曲、詞、唐漢霄 唱:陳奕迅

最佳音響效果:

曾景祥、李耀強、姚俊軒、黎志雄《三少爺的劍》

尹傑《西遊記之孫悟空三打白骨精》

曾景祥、李耀強《寒戰II》

Nopawat Likitwong , Kaikangwol Rungsakorn , Sarunyu Nurnsai , Stan Yau《湄公河行動》

Robert Mackenzie《擺渡人》

最佳視覺效果:

鄭成鎮《三少爺的劍》

Luke Sungjin Jung , Sanghoon Kim , Kim Chan Soo , Kim Chlu Min《西遊記之孫悟空三打白骨精》

羅偉豪、李仁浩、姜泰均、伍志釘《美人魚》

余國亮、梁偉民《寒戰II》

余國亮、黎子飛、Kang Tae Gyun《湄公河行動》

最佳兩岸華語電影:

《一路順風》

《火鍋英雄》

《再見瓦城》

《老炮兒》

《我不是潘金蓮》