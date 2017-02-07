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出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥

2017/02/07 16:36

陳思誠（左）和佟麗婭（右）今年初爆出婚變。（翻攝自陳思誠微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「ㄚㄚ」佟麗婭是「新疆小姐」出身，不僅拍過如《宮》等熱播劇，最近又接下《瑯琊榜2》的女主角，可以說是聲勢看漲。不料今年初，她的導演兼演員老公陳思誠驚爆帶兩女開房間，兩人婚姻慘觸礁。近日，有人稱陳思誠疑似為了挽救形象特地跑去探班老婆，沒想到竟被網友大酸「噁心」。

陳思誠（右）和佟麗婭（左）2014年結婚。（翻攝自陳思誠微博）

根據《新浪娛樂》報導，陳思誠近日將自己的新戲拍完後，驅車前往老婆所在的橫店，不僅入住當地的飯店，隔天還和助理一同去吃火鍋，被猜測可能是為了探班正在拍戲的老婆，不過目前兩人似乎尚未碰到面。對此，許多網友認為陳此舉令人感到很噁心、無恥，更酸他是「亡羊補牢」，似乎為了陳並未挽回自己的形象。

陳思誠（右）和佟麗婭（左）原本給大眾感覺感情相當甜蜜。（翻攝自陳思誠微博）

事實上，陳思誠被爆出出軌後，陳佟兩人對外一直很安靜，只不過ㄚㄚ曾在個人好友圈發文自己要重新開始，而陳思誠則是隨後也發文聲稱兩人沒離婚，讓不少網友為ㄚㄚ抱不平，認為要不是有孩子，ㄚㄚ早就可以離開渣男了。

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