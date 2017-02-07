無尊向成語蕎深情告白 秒被女神發卡

無尊在節目上被爆料與成語蕎過於親密，他也鼓起勇氣向成語蕎說出真心話。（翻攝自無尊臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人無尊（謝駿毅）擅於模仿，以自創角色「珍珍」一角一炮而紅，不計形象的搞笑演出讓他廣受觀眾喜愛，日前無尊在節目上向好友成語蕎真情告白，私底下的好交情意外曝了光，不料卻慘遭女神無情打槍。

無尊男扮女裝演出「珍珍」一角，可愛的扮相深受觀眾喜愛。（翻攝自無尊臉書）

日前《大明星小跟班》找來男諧星好友團博焱、卡古、黃豪平、香蕉以及山豬，揭露好友與女神間的距離太過親近，無尊被爆料，有一次成語蕎感冒發燒，無尊人在攝影棚，卻謊稱他在診所附近，只為展露自己貼心的一面，甚至買粥給她吃，最後還上演溫馨接送，好友黃豪平生病時待遇卻大不相同：「只是請他載我過個橋也不願意。」

成語蕎長相甜美，身材姣好，擁有大批粉絲，被稱為「小侯佩岑」。（翻攝自成語蕎臉書）

無尊也藉著節目大膽告白，告訴成語蕎經過這段時間相處，自己已經喜歡上她，讓吳宗憲不禁大喊：「夭壽，這等於是邪念！」面對無尊的真情告白，成語蕎說：「你對我來說是很重要的人，希望可以一輩子都在我生命中當我的家人。」當場發卡讓無尊的告白宣告失敗。