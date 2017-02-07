《七月與安生》雙影后再入圍 星爺提名最多成金像獎MVP

周星馳憑著《美人魚》入圍香港金像獎4大獎項。（翻攝自微博）

〔記者盧家豪／台北報導〕36屆香港電影金像獎今日公佈入圍名單，去年在金馬獎創下雙影后成績的《七月與安生》入圍12項再成大贏家，周冬雨、馬思純亦同時入圍影后，再度同場較勁。另外「星爺」周星馳則憑《美人魚》個人就入圍最佳導演、編劇、電影及原創電影歌曲共4項，全場最風光。

香港金像獎今公佈19項入圍名單，由上一屆影帝郭富城及最佳女配角金燕玲公佈入圍名單，《七月與安生》獲提名最佳電影、導演、編劇、攝影、剪接、美術指導、服裝造型設計、原創電影音樂、原創電影歌曲、新晉導演及兩位影后共14項，傲視群雄。

馬思純（左）、周冬雨再爭金像獎影后。（資料照，記者王文麟攝）

影帝方面「中國官場現形記」《樹大招風》兩位男主角林家棟和任賢齊也雙雙入圍最佳男主角，對上《寒戰2》梁家輝、《一念無明》余文樂和《脫皮爸爸》吳鎮宇，戰況激烈。

男配角方面也有不少台灣影迷熟悉的名字，包括，包括《一念無明》曾志偉、《導火新聞線》吳孟達、《點五步》廖啟智、《北京遇上西雅圖之不二情書》秦沛，還有近來作品不斷的姜皓文憑《樹大招風》入圍。香港金像獎4月9日登場。