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強國「馬甲女神」熱戀桌球小鮮肉？ 同回飯店遭拍

2017/02/07 16:16

袁姍姍（左）和張繼科（右）被傳熱戀。（合成圖，翻攝自袁姍姍、張繼科工作室微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星袁姍姍因為酷愛健身、擁有超結實腹肌，素有強國的「馬甲女神」之稱，不過近日她卻被爆出和中國的小鮮肉桌球國手張繼科元旦相約吃飯，吃完還回同一家飯店，疑似正在戀愛ing？

袁姍姍（紅衣者）和張繼科（白衣黑帽者）元旦一同聚餐。（翻攝自全明星探微博）

昨日，中國知名的狗仔團隊「全明星探」爆出袁姍姍和張繼科元旦相約吃飯還一同回飯店，在其曝光的影片中可以看到兩人有說有笑，感情相當不錯，疑似是正在熱戀中。不過，隨後這個說法遭到了知情人士的否認，稱當天是東方衛視跨年晚會的聚餐，且參加的人都同住一家飯店。

然而，當事人對於此事件似乎相當不以為然，緋聞傳出後不僅張繼科的工作室立馬發微博澄清他正在為了比賽努力，還意有所指地稱「張不是小鮮肉，是永遠為夢想而戰的藏獒」，此外袁姍姍也發文「Che」，暗示此傳聞很「扯」。且根據《新浪娛樂》報導，張繼科本人接受採訪時也稱自己還是「單身狗」，當天只是正常的朋友約吃飯。

袁姍姍（紅衣者）和張繼科（白衣黑帽者）聚餐完回同一家飯店。（翻攝自全明星探微博）

其實網友會合理懷疑兩人在一起也不是沒有原因，由於過去袁姍姍曾經公開表示張繼科是自己的菜，張繼科發專輯時也曾經問網友有沒有買到「222」，而2月22日正式袁姍姍的生日。甚至張還曾在節目中點歌給「ss」，被認為就是點給「姍姍」，雖然後來被張的友人澄清是另有其人，不過還是許多人認為兩人的互動已經曖昧許久。

張繼科工作室微博全文。（翻攝自張繼科工作室微博）

袁姍姍微博全文。（翻攝自袁姍姍微博）

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