（影音）五月天瑪莎跩配音蝙蝠俠 笑團員「只有嫉妒的份」

〔記者吳琬婷／台北報導〕《樂高蝙蝠俠電影》由五月天成員瑪莎擔任主角蝙蝠俠的配音，全片低音又超多台詞的挑戰，讓瑪莎直呼：「不想再配第二次了。」被問到參與電影配音，其他團員有沒有給建議，他驕傲笑說：「輪不到他們建議，他們只有嫉妒的份啦！」讓在場的人笑翻。

《樂高蝙蝠俠》中文配音記者會，家家 （左）、瑪莎。（記者陳逸寬攝）

《樂高蝙蝠俠電影》今天舉行中文配音記者會，主要角色配音「蝙蝠俠」瑪莎、「羅賓」鼓鼓、「阿福」乱彈阿翔、「小丑」宇宙人阿奎、「超人」宇宙人方Q、「高譚市長」家家都出席宣傳，還搭配配音角色的衣著穿搭。

《樂高蝙蝠俠》中文配音記者會，宇宙人方Q（左起）、宇宙人阿奎、家家、瑪莎、亂彈阿翔、鼓鼓。（記者陳逸寬攝）

蝙蝠俠聲音低沈、有磁性，瑪莎表示，自己原本的聲音像發育中的國中生，全片都刻意壓低聲音，還自備低音專用麥克風配合角色錄音。被問到其他團員的有沒有給建議，他吐嘲說：「輪不到他們建議，他們只有嫉妒的份啦！」

《樂高蝙蝠俠》中文配音記者會，宇宙人方Q（左起）、宇宙人阿奎、家家、瑪莎、亂彈阿翔、鼓鼓。（記者陳逸寬攝）

《樂高蝙蝠俠》英文版的管家「阿福」配音，有濃濃的英國腔口音，當變成台灣中文版，則找來有些為「台灣國語」的乱彈阿翔配音。瑪莎說，一開始聽到是阿翔配音，覺得很驚訝，但聽完成果，反而別有一番風味且有溫暖父愛感。該片中英文版將於明天同步在台上映。

樂高蝙蝠俠》中文配音記者會，宇宙人方Q（左起）、瑪莎、宇宙人阿奎。（記者陳逸寬攝） 瑪莎個人樂高造型積木。（記者陳逸寬攝） 亂彈阿翔個人樂高造型積木。（記者陳逸寬攝） 《樂高蝙蝠俠》中文配音記者會，電影公司送瑪莎等配音員個人樂高造型積木。（記者陳逸寬攝）