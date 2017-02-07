（影音）Red Velvet新歌諷朴瑾惠？ 粉絲指XP背景是關鍵

Irene手拿扯線控制人偶，加上XP的背景，被認為是崔順實成為幕後黑手操控朴瑾惠。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓「SM娛樂」旗下女團「Red Velvet」繼去年推出《One Of These Nights》（又名：《七月七日》）被指是追憶「世越號事件」後，1日推出新曲《Rookie》席捲全球音樂榜單，充滿童話色彩的MV被南韓網友認為，其實是在諷刺南韓總統朴瑾惠閨蜜崔順實干政一事。

Yeri轉頭的時候，有8個人從背後冒出，被認為與朴槿惠的「八神女」干政不謀而合。（翻攝自YouTube）

網友指出SM娛樂回歸用流行音樂反映社會時事，此次Red Velvet的新歌除了維持一慣色彩繽紛的鬼靈精怪風格外，更讓網友直接想到《愛麗絲夢遊仙境》和《獅子、女巫、魔衣櫥》童話故事，不過有粉絲仔細分析後，發現MV的劇情和場景似乎都在影射崔順實干政一事。

有網友認為香氣迷惑眾人，其實暗指朴瑾惠利用其他動作試圖混淆人民。（翻攝自YouTube）

網友一致認為MV後半部場景設定為「Windows XP」預設的桌面背景是關鍵，因為Windows XP的上市紀念日就是10月25日，剛好和去年同時朴瑾惠因崔順實事件向人民道歉的時間點不謀而合，其他像眾人聚在衣櫥內被指是密會，而衣櫥的爆炸代表東窗事發，Yeri轉頭後面出現8人呼應媒體爆出朴瑾惠背後除了崔順實外，由企業家、青瓦台相關8名女性組成的「八神女」集體干政事件，以及最後Irene拿著扯線控制「花花人偶」代表著幕後黑手。

聚會的衣櫥爆炸代表事情東窗事發。（翻攝自YouTube）

雖然這些猜測並未遭到SM娛樂的證實，但不少人除了讚嘆SM公司強大的企劃能力外，更認為SM希望透過音樂讓更多人了解及探討時事。

Red Velvet去年推出的《7月7日》被網友認為是追憶「世越號事件」。（翻攝自網路）

相關影片（影片擷取自YouTube，如遭移除敬請見諒）