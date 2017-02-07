限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個

2017/02/07 15:44

Hebe（左圖左）在Selina生日時送她戒指，讓她相當感動。（合成圖，翻攝自Selina臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女子天團S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）所組成，發展至今已邁入第17個年頭，私下像家人一般好感情的她們，不時的會在臉書「放閃」，Selina日前還大方秀出Hebe送她的戒指，感動落淚。

S.H.E出道將邁入第17年。（翻攝自Selina臉書）

據《蘋果日報》報導，Selina之前接受訪問時介紹了全身行頭，除了衣服、包包、皮夾之外，她每天一定會戴飾品出門，耳環和戒指都是在日本買的，而她手上戴著的閃亮亮Cartier戒指（約18萬元台幣）則是「老婆」Hebe送的生日禮物，她形容當時看到盒子，眼中就充滿淚水，感動地說：「沒有人送過我這個！」

事實上，S.H.E的好感情眾所皆知，日前Hebe舉辦演唱會時，Selina才剛從洛杉磯回到台灣，馬上直奔小巨蛋力挺姐妹，還在現場與Hebe一搭一唱，製造不少笑料，而Hebe也總開玩笑說自已前世肯定是Selina的奴隸，這輩子是來繼續還債的，但仍心甘情願地把對方放在手心裡疼愛，姐妹情深有目共睹。

Selina（左）將Hebe（右）送的戒指隨身佩戴。（翻攝自Hebe臉書）

 

相關新聞

推薦新聞
衰！歐陽妮妮又傳摔傷 十字韌帶斷裂將開刀 衰！歐陽妮妮又傳摔傷 十字韌帶斷裂將開刀
2017/02/07 09:29
完美秒殺超級盃中場秀 女神卡卡下台抱家人痛哭 完美秒殺超級盃中場秀 女神卡卡下台抱家人痛哭
2017/02/07 13:25
拍《紅衣2》遇靈異 許瑋甯毛到不想演第3集 拍《紅衣2》遇靈異 許瑋甯毛到不想演第3集
2017/02/07 11:25
（獨家）劉在錫確定缺席RM台北粉絲會！公司喊告假消息 （獨家）劉在錫確定缺席RM台北粉絲會！公司喊告假消息
2017/02/07 14:13
驚！曹格8歲兒英文草寫太美了 驚！曹格8歲兒英文草寫太美了
2017/02/07 09:32
悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境 悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境
2017/02/07 09:48
與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！ 與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！
2017/02/07 14:30
Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！ Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！
2017/02/07 11:05
女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！ 女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！
2017/02/07 09:08
人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送 人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送
2017/02/07 13:01
（影音）蕭敬騰溫柔抱懷裡 誰家女兒這麼好命？ （影音）蕭敬騰溫柔抱懷裡 誰家女兒這麼好命？
2017/02/07 12:01
憂獨居老人 高鳴同村鄉民：常聽見救護車喇叭聲 憂獨居老人 高鳴同村鄉民：常聽見救護車喇叭聲
2017/02/07 13:56
蘇志燮4月將登台！見面會亞巡首站獻給台灣 蘇志燮4月將登台！見面會亞巡首站獻給台灣
2017/02/07 10:06
（影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部... （影音）強尼戴普陷破產危機 為搏翻身全指望這部...
2017/02/07 12:28
出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥 出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥
2017/02/07 16:36
人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦 人妻天心閃嫁韓歐巴 嘆當韓媳婦過年很辛苦
2017/02/07 17:44
（影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼 （影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼
2017/02/07 16:15
戰火還未停？阿諾想把川普的頭砸到桌子上 戰火還未停？阿諾想把川普的頭砸到桌子上
2017/02/07 11:53
（影音）林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」 （影音）林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」
2017/02/07 14:44
只讀到國中就不想升學 「那對夫妻」Kim感性謝岳母 只讀到國中就不想升學 「那對夫妻」Kim感性謝岳母
2017/02/07 17:59
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.