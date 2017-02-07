Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個

Hebe（左圖左）在Selina生日時送她戒指，讓她相當感動。（合成圖，翻攝自Selina臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣女子天團S.H.E由Selina（任家萱）、Hebe（田馥甄）和Ella（陳嘉樺）所組成，發展至今已邁入第17個年頭，私下像家人一般好感情的她們，不時的會在臉書「放閃」，Selina日前還大方秀出Hebe送她的戒指，感動落淚。

S.H.E出道將邁入第17年。（翻攝自Selina臉書）

據《蘋果日報》報導，Selina之前接受訪問時介紹了全身行頭，除了衣服、包包、皮夾之外，她每天一定會戴飾品出門，耳環和戒指都是在日本買的，而她手上戴著的閃亮亮Cartier戒指（約18萬元台幣）則是「老婆」Hebe送的生日禮物，她形容當時看到盒子，眼中就充滿淚水，感動地說：「沒有人送過我這個！」

事實上，S.H.E的好感情眾所皆知，日前Hebe舉辦演唱會時，Selina才剛從洛杉磯回到台灣，馬上直奔小巨蛋力挺姐妹，還在現場與Hebe一搭一唱，製造不少笑料，而Hebe也總開玩笑說自已前世肯定是Selina的奴隸，這輩子是來繼續還債的，但仍心甘情願地把對方放在手心裡疼愛，姐妹情深有目共睹。

Selina（左）將Hebe（右）送的戒指隨身佩戴。（翻攝自Hebe臉書）