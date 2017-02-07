中場秀太殺 女神卡卡專輯銷量激增1000％！

女神卡卡的超級盃中場秀演出，除了為自己帶來人氣，更一起帶來了驚人的買氣。（翻攝自USA Today Sports）

〔記者陳昱均／綜合報導〕女神卡卡在美國時間5日舉辦的超級盃中場秀上，帶來整整13分鐘的精彩組曲演出，開場現身方式更是十分特別，除了有多架閃著紅白藍燈光的無人機，在卡卡身後排成星條旗圖案外，她更直接從比賽場館高空垂降到地面舞台，一連串絕無冷場的精彩演出嗨翻現場以及全世界的粉絲，被譽為是卡卡的「生涯最棒演出」。而其實，這次的中場秀表演不僅為卡卡帶來各種好評，甚至也直接影響到了她的收入，因為在中場秀表演後，她的專輯銷量竟直接激增1000%，效益十分驚人。

女神卡卡一開場就大玩驚險的高空垂降，從球場屋頂一躍而下返回地面舞台。（歐新社）

根據《The Hollywood Reporter》報導，尼爾森音樂（Nielsen Music）所統計出的數據中，顯示出女神卡卡光是在超級盃當天，就賣出約15萬張電子專輯及單曲音源，比較起前一天的1.5萬張銷量，整整直接增加了1000%；不僅如此，卡卡在超級盃當天的實體與音源總銷量，加起來甚至遠比她上周（統計至2日）的整周銷量加起來都還多，上周她賣出了3萬張專輯，其中有2.6萬張是電子專輯；在合法音樂下載的部份，卡卡也賣出超過12.5萬次的歌曲付費下載次數，比起前一天足足增長了960%。

在中場秀表演後，女神卡卡的專輯銷量竟直接激增1000%。（法新社）

而就單首歌曲的方面來看，卡卡在超級盃上所演出的歌曲，每一首的販售與下載次數也都跟著暴增，像是比較舊的歌曲《羅曼死》、《Born This Way》、《Poker Face》，分別增長了1525%、2202%、1217%，銷量更是都超過一萬。在所有卡卡的作品中，最新一張專輯《Joanne》也成了卡卡在當晚賣最好的電子專輯，該張專輯從去年12月29日開始算起，就已經都沒有賣超過一萬張的紀錄了，昨晚則是販售超過1.2萬張；賣第二好的電子專輯則是包含了《羅曼死》、《Telephone》的2009舊專輯《超人氣魔神》，過了8年依然還能繼續狂賣，足見卡卡當晚精彩演出所帶來的驚人「錢」力。

女神卡卡過往的舊專輯也都托這次超級盃中場秀的福，瞬間又暴增不少。（歐新社）