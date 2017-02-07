限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

怕兒娘娘腔不准喜歡Elsa！楊千嬅挨轟「怪獸家長」

2017/02/07 15:25

香港女星楊千嬅與兒子「Torres」。（翻攝Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲香港女星楊千嬅與老公丁子高結婚7年，3年後育有一子「Torres」，第一次當上媽媽的她，之前曾在公開受訪時提到，自己作為人母，很擔心兒子會因為喜歡刻板印象中女生愛玩的玩具而變成「娘娘腔」，如《冰雪奇緣》裡的Elsa公主等。而該片段最近又被網友翻出來，不少網友痛批楊千嬅根本是「怪獸家長」。

楊千嬅2015年曾在受訪時提到，兒子很喜歡迪士尼電影《冰雪奇緣》裡的Elsa，另外孩子也對廚房、粉紅色的東西很感興趣，說到這，她竟皺眉表示：「他喜歡玩廚房的東西，我就覺得很奇怪，我說這樣會不會變『娘娘腔』，為什麼常常玩一些女孩子和公主的東西。」甚至告訴兒子：「媽咪不喜歡這些，不可以看。」看到這裡，許多網友都不敢置信自己看到什麼了，留言說：「這是80年代的親子節目嗎？

網友翻出楊千嬅過去的爭議言論。（翻攝臉書）

這段帶有一些「性別歧視」意味的言論被翻出後，楊千嬅與老公丁子高也急忙跳出來救火。為此，楊千嬅除了為過往的言論道歉，她還在Instagram上寫下千言書道歉表示：「過去的自己還不懂怎麼了解孩子，深怕兒子在懵懂的時候，走上錯誤的道路，因此有了一些愚昧無知的憂慮。」她也強調，兒子喜歡Elsa與廚房玩具的正面影響，包括因為公主系列培養出閱讀習慣，還有喜歡廚房玩具，讓他學會做布朗尼蛋糕，「其實最終不用想太多，路是他們自己走出來的。」

是的我必須承認，我這個新手媽媽，不管工作上多理性，也會面對當媽媽的困難和憂慮，不懂得怎樣了解自己的孩子，很怕會為他們選擇錯誤，特別是在他們還未懂用說話表達自己的階段，又或是身邊每天都有很多人教授過百的教育心得，自己還沒有來得及消化。亦因為此，會做成一些愚昧無知的憂慮。我曾經在反斗城拿著一盒「煮飯仔」玩具，想了20分鐘，才決定買回家給他

相關新聞

推薦新聞
（影音）Red Velvet新歌諷朴瑾惠？ 粉絲指XP背景是關鍵 （影音）Red Velvet新歌諷朴瑾惠？ 粉絲指XP背景是關鍵
2017/02/07 17:30
林宥嘉自傲少被拍鼻孔 遭釣出大量醜照糗翻！ 林宥嘉自傲少被拍鼻孔 遭釣出大量醜照糗翻！
2017/02/07 17:21
無尊向成語蕎深情告白 秒被女神發卡 無尊向成語蕎深情告白 秒被女神發卡
2017/02/07 16:43
出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥 出軌尪疑探班老婆挽形象 遭譏噁心無恥
2017/02/07 16:36
黃子佼賣萌曬啾咪照 意外惹來JJ粉絲互槓 黃子佼賣萌曬啾咪照 意外惹來JJ粉絲互槓
2017/02/07 16:28
（影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼 （影音）陳美鳳直播泡湯 事業線比美景還搶眼
2017/02/07 16:15
「週一情侶」瘋傳5月結婚 Gary回應了 「週一情侶」瘋傳5月結婚 Gary回應了
2017/02/07 15:55
成績不如預期 韓女團SPICA解散 成績不如預期 韓女團SPICA解散
2017/02/07 15:54
《七月與安生》雙影后再入圍 星爺提名最多成金像獎MVP 《七月與安生》雙影后再入圍 星爺提名最多成金像獎MVP
2017/02/07 15:50
（影音）五月天瑪莎跩配音蝙蝠俠 笑團員「只有嫉妒的份」 （影音）五月天瑪莎跩配音蝙蝠俠 笑團員「只有嫉妒的份」
2017/02/07 15:46
Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個 Hebe送18萬戒 Selina淚崩：沒有人送過我這個
2017/02/07 15:44
女神卡卡肚皮成焦點 網路掀論戰 女神卡卡肚皮成焦點 網路掀論戰
2017/02/07 15:39
阿緯胸部被種草莓 竟是她做的 阿緯胸部被種草莓 竟是她做的
2017/02/07 15:31
中場秀太殺 女神卡卡專輯銷量激增1000％！ 中場秀太殺 女神卡卡專輯銷量激增1000％！
2017/02/07 15:31
《最High演出》卡卡空降超級盃 300架無人機助陣 《最High演出》卡卡空降超級盃 300架無人機助陣
2017/02/07 15:25
JYJ金俊秀秘密脫手飯店 員工控拖欠薪資 JYJ金俊秀秘密脫手飯店 員工控拖欠薪資
2017/02/07 15:02
林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」 林宥嘉新婚滿月賣喜餅 自誇「演藝圈最有喜氣的人」
2017/02/07 14:44
與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！ 與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！
2017/02/07 14:30
「雞」年最強洗腦神曲 7段轉音打趴PPAP 「雞」年最強洗腦神曲 7段轉音打趴PPAP
2017/02/07 14:29
AV界不再有蒼井空 女神推特留言... AV界不再有蒼井空 女神推特留言...
2017/02/07 14:25
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.