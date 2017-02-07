怕兒娘娘腔不准喜歡Elsa！楊千嬅挨轟「怪獸家長」

香港女星楊千嬅與兒子「Torres」。（翻攝Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲香港女星楊千嬅與老公丁子高結婚7年，3年後育有一子「Torres」，第一次當上媽媽的她，之前曾在公開受訪時提到，自己作為人母，很擔心兒子會因為喜歡刻板印象中女生愛玩的玩具而變成「娘娘腔」，如《冰雪奇緣》裡的Elsa公主等。而該片段最近又被網友翻出來，不少網友痛批楊千嬅根本是「怪獸家長」。

楊千嬅2015年曾在受訪時提到，兒子很喜歡迪士尼電影《冰雪奇緣》裡的Elsa，另外孩子也對廚房、粉紅色的東西很感興趣，說到這，她竟皺眉表示：「他喜歡玩廚房的東西，我就覺得很奇怪，我說這樣會不會變『娘娘腔』，為什麼常常玩一些女孩子和公主的東西。」甚至告訴兒子：「媽咪不喜歡這些，不可以看。」看到這裡，許多網友都不敢置信自己看到什麼了，留言說：「這是80年代的親子節目嗎？」

網友翻出楊千嬅過去的爭議言論。（翻攝臉書）

這段帶有一些「性別歧視」意味的言論被翻出後，楊千嬅與老公丁子高也急忙跳出來救火。為此，楊千嬅除了為過往的言論道歉，她還在Instagram上寫下千言書道歉表示：「過去的自己還不懂怎麼了解孩子，深怕兒子在懵懂的時候，走上錯誤的道路，因此有了一些愚昧無知的憂慮。」她也強調，兒子喜歡Elsa與廚房玩具的正面影響，包括因為公主系列培養出閱讀習慣，還有喜歡廚房玩具，讓他學會做布朗尼蛋糕，「其實最終不用想太多，路是他們自己走出來的。」