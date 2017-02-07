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與女兒合拍比基尼辣照 美魔女媽竟已63歲！

2017/02/07 14:30

超級名模克里斯蒂布琳克莉（中）即使已經63歲，仍維持曼妙好身材，最近更與2個女兒一起穿上比基尼為《運動畫刊》進行拍攝。（翻攝自運動畫刊）

〔記者陳昱均／綜合報導〕自上世紀的美國70年代就開始發跡的超級名模克里斯蒂布琳克莉（Christie Brinkley），擁有天使臉孔與魔鬼身材，在1979年就成為《運動畫刊》的首位泳裝封面模特兒，並在接下來的2年內創下多次登上該雜誌封面的紀錄，足見當年她的超高人氣。而現在，克里斯蒂布琳克莉早已活過花甲之年，在本月2日剛滿63歲的她，這次又重回老東家《運動畫刊》，秀出保養有加的驚人好身材來拍攝一組性感比基尼辣照，甚至還帶了自己的2個女兒來當驚喜嘉賓，母女3人齊秀火辣好身材，讓人幾乎看不出是媽媽與女兒的組合。

克里斯蒂布琳克莉自上世紀的70年代左右就開始發跡，在1979年就成為《運動畫刊》的首位泳裝封面模特兒。（翻攝自Pinterest）克里斯蒂布琳克莉在2日剛過63歲生日，但臉蛋及身材都維持得相當好。（翻攝自Pinterest）

 

在15日即將發售的最新一期《運動畫刊》中，克里斯蒂布琳克莉帶著與唱紅《Uptown Girl》的歌手比利喬（Billy Joel）所生的31歲女兒艾蕾莎，以及和第4任丈夫彼得庫克（Peter Cook）所生的18歲小女兒賽菈，母女3人一起換上黑色系的火辣比基尼來進行拍攝，站在2個女兒中間的克里斯蒂布琳克莉看起來根本就不像是她們的媽，反而像是一個大姊姊，駐顏以及維持身材的技術令人驚嘆不已。克里斯蒂布琳克莉也對《PEOPLE》吐露，自己在30歲時，就曾想過不會再穿泳裝拍攝，現在63歲的她當然更不可能去做這樣的事情，「但是能跟我的女兒們一起，我就想說，何不再試最後一次呢？」成效果然出人意料地好，也令人十分羨慕她至今依然能夠維持如此曼妙的姣好身材。

站在2個女兒中間，克里斯蒂布琳克莉看起來只像她們的姊姊，完全看不出已經63歲。（翻攝自PEOPLE）克里斯蒂布琳克莉曾想過過了30歲就不再拍攝泳裝照，但這次與女兒一起，她就決定要再嘗試最後一次。（翻攝自運動畫刊）

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