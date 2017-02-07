（獨家）劉在錫確定缺席RM台北粉絲會！公司喊告假消息

劉在錫公司今否認他將參加後天在台北舉行的《RUNNING MAN》見面會。（翻攝自朝鮮體育）〔記者陳立妍／台北報導〕韓綜「RM」《RUNNING MAN》主持班底金鐘國、池錫辰、哈哈、宋智孝、李光洙將於10日登台舉辦粉絲見面會，先前除了宣布已經「畢業」的前成員Gary將以嘉賓身分登場，更傳出原本因行程卡關缺席的劉在錫也改變心意，幾乎抵定來台，讓期盼「RM」在台重現「7012」的粉絲欣喜若狂，不過，稍早劉在錫所屬的FNC娛樂已正式否認劉在錫將參加10日台北場的見面會，甚至揚言要告散播假消息及私自擅用劉在錫肖像權的台灣公司！

FNC娛樂在官方臉書發聲明表示，「劉在錫因為錄影行程，確認不會參加10日在台灣台北舉行的《RUNNING MAN》見面會，但是最近在當地卻誤傳劉在錫將參加活動的錯誤消息，引起粉絲的混亂。」公司強調並未委任任何單位有關這次台北場見面會的事宜，但卻發現有公司私下散播假消息，甚至未經許可便盜用劉在錫的肖像，透露已經蒐集相關證據準備採取法律行動。最後，FNC娛樂表示：「十分感謝無論何時都支持劉在錫及《RUNNING MAN》的各位，雖然劉在錫不能參與此次的見面會，但即使在遙遠的地方，他也依然會為成員們加油。」

除了劉在錫（後排右）外，據悉另五名成員將於當天搭乘專機抵台。（翻攝自網路）對此，主辦單位「創世紀娛樂」回應，很遺憾聽到劉在錫確定不能參加10日的台北場粉絲見面會，強調從未宣布或證實劉在錫要來的消息，並透露一直努力爭取劉在錫能來台與其他成員合體。此外，除了劉在錫（後排右），據悉另5名成員將於當天搭乘專機抵台，結束活動後再搭乘專機快閃離台。