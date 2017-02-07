「雞」年最強洗腦神曲 7段轉音打趴PPAP

日本洗腦神曲《Chicken Attack》爆紅。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕一首歌曲好聽與否，通常取決於個人的觀感，但可以確定的是在這個網路爆炸的時代，一首歌曲的旋律越是「洗腦」就越容易爆紅，如日本人氣諧星PIKO太郎去年推出的歌曲《PPAP》，或是南韓大叔「Psy」的《江南Style》，都是讓人一聽就會跟著唱的洗腦神曲。近來網路上瘋傳一支名為《雞攻擊之術（Chicken Attack）》的影片，影片中的歌曲搞笑，聽過的人都會不禁被洗腦，堪稱是2017年的第一首洗腦神曲。

《Chicken Attack》影片內容描述一個老人與小偷的正邪對抗。只見老人手上抱著一隻雞，在使用「約德爾唱法」吟唱歌曲時，手上的雞就會變成人形去攻擊小偷，無厘頭的劇情和歌詞，加上今年適逢農曆的雞年，這支影片一上傳就迅速爆紅，不到兩週時間YouTube上的觀影次數就已經突破百萬，現在網路上甚至還有重複播放10小時版本的《Chicken Attack》。

影片中石井健雄的超強轉音令人驚豔。（翻攝自YouTube）

雖然《Chicken Attack》這首歌是由一個日本歌手石井健雄所唱，但該歌曲全部的歌詞都是英文，可以說是相當的國際化；而石井健雄擅長的「約德爾唱腔」，也就是利用胸聲到頭聲的轉換唱出大跨度音階，影片最後的7段轉音更是讓人瞠目結舌，捨不得把影片關掉，不少網友都讚嘆：「雖然很瞎，但真的太好聽！」

相關影片（影片來源YouTube，如遭移除敬請見諒）