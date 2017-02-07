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完美秒殺超級盃中場秀 女神卡卡下台抱家人痛哭

2017/02/07 13:25

女神卡卡（左）昨天完成超級盃中場秀演出回到後台的當下，就撲進家人懷中痛哭失聲。（翻攝自每日郵報）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪天后女神卡卡昨天（6日）在超級盃中場秀上所帶來的精彩演出，驚艷了全世界，除了網友們紛紛被這段五光十色又巧思十足的表演感動到瘋狂洗版各大社交平台之外，一大票好萊塢藝人們昨天也都變身女神卡卡的粉絲，就連希拉蕊跟伊凡卡川普這2位分屬不同政黨的女性，也都深深為卡卡的演出折服。不過，要在全世界超過1億名觀眾收看的體壇盛事進行表演，即使像卡卡這樣身經百戰的巨星，內心的壓力肯定也依然十分巨大，今天她就被曝光了一組完成演出後，在後台抱著爸媽痛哭失聲的照片，引發關注。

女神卡卡上台前顯得有些緊繃。（翻攝自每日郵報）上台演出前，女神卡卡的父親（右）在女兒手上獻上一吻，給她溫暖的鼓勵。（翻攝自每日郵報）

在昨天的中場秀上，女神卡卡在自彈自唱經典歌曲之一的《Million Reasons》時，就趁機對著鏡頭喊出：「嘿，老爸！嗨，老媽！」幽默可愛的舉動被網友以及柴克艾弗隆讚翻，顯示出一家人感情有多麼融洽。而其實在卡卡上台演出前，她在後台神情看起來有些嚴肅緊張，爸爸喬傑爾曼諾塔就在她手上獻上一吻，給女兒最溫暖的鼓勵；終於順利完成演出回到後台時，卡卡也終於按耐不住爆發的情感，直接撲進24歲妹妹以及父母懷中大哭，場面十分溫馨動人，也讓人看到卡卡在帶給大家如此精彩表演的背後，承受了多少壓力。

女神卡卡回到後台馬上就抱著爸媽大哭。（翻攝自每日郵報）不只爸媽，她也在妹妹懷中盡情釋放爆炸的情感。（翻攝自每日郵報）

相關影片：〈影片取自推特，如遭移除敬請見諒〉

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