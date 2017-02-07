人母鍾欣怡辣曬爆乳比基尼 蜜臀齊放送
2017/02/07 13:01
〔娛樂頻道／綜合報導〕鍾欣怡2014年與製作人孫樂欣結婚，育有一女小乖，日前鍾欣怡全家趁著年假到泰國度假，她在臉書PO出比基尼辣照，比基尼溢出的胸部讓許多網友直呼：「太美了，真的生過小孩嗎？」
鍾欣怡今在臉書PO出多張比基尼照片，照片中她換上多套比基尼，上圍豐滿美胸一覽無遺，其中一套桃紅色比基尼，她側身秀出光滑背部及翹臀，火辣程度爆表，S曲線讓網友看了超害羞，紛紛留言回應：「太犯規」、「人妻可以這麼辣嗎？」、「媽媽身材也太好了吧」，鍾欣怡也表示，這些都有經過老公同意，要粉絲們別擔心。
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