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Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！

2017/02/07 11:05

才剛結束峇里島6天5夜蜜月之旅的Rain（左）與金泰希（右），今天被目擊雙雙現身美國洛杉磯國際機場，引發討論。（翻攝自Naver）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓最受矚目的「星」夫妻檔Rain與金泰希，於上月19日低調在教堂完婚後，22日就啟程飛往峇里島，進行6天5夜的新婚蜜月旅行，不管是出國還是歸國，現身媒體鏡頭前的2人幾乎都是臉帶笑容並牽著手，甜蜜模樣閃瞎眾人。不過，2人才剛結束蜜月旅行，今天就被網友發現一起悄悄現身美國洛杉磯國際機場，不禁讓人相當好奇夫妻倆結伴現身美國究竟是為了什麼。

微博網友「我是仝哥呀」今天一早在洛杉磯國際機場意外捕獲野生的Rain與金泰希夫妻。（翻攝自微博）

微博網友「我是仝哥呀」今天（7日）一早就PO出一張Rain與金泰希在洛杉磯海關的背影照，照片中的2人都穿著一身黑，但是從雙方背影看來確實就是這對星夫妻檔無誤，目前仍未有關於他們這趟美國行的任何消息傳出，有人就猜測也許是要進行2度蜜月，甚至是在美國當地置產都有可能。不僅如此，4日Rain與金泰希才被目擊現身首爾江南區論峴洞的某家具店進行採購，也被推測可能是要為了購入新居做準備，引發熱議。

4日2人才被目擊一起現身江南區論峴洞的某家具店，被認為是已經準備要添購新居。（翻攝自Instagram）

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