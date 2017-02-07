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戰火還未停？阿諾想把川普的頭砸到桌子上

2017/02/07 11:53

川普（右）與阿諾史瓦辛格（左）最近不斷隔空開火，戰況激烈。（翻攝自NY Daily News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕同樣都有藝人與政治家身分的美國總統川普以及阿諾史瓦辛格，原本都是來自共和黨，但近來雙方卻隔空開火，互嗆對方把總統還有接棒當《誰是接班人》主持人的工作做得很爛，戰況十分猛烈，川普更直接在自己的推特上，酸阿諾當加州州長與主持都差強人意，而阿諾最近在接受訪問時，也又再度對川普做出了回擊，開玩笑稱自己「想把川普的頭砸到桌子上」。

對於川普的諷刺，阿諾之前就直接上傳自拍影片作出反擊。（翻攝自ABC News）

69歲的前加州州長阿諾，最近接受《Men’s Journal》訪問時，就聊到了他最近與川普之間的喊話戰，當川普首度開轟他接棒自己的《誰是接班人》收視率與評價都大幅下滑後，阿諾坦承自己當時真的受到不小打擊，並表示：「我把我的助理找來，並對他說：『我覺得我們現在所應該做的，應該就是要求召開一個會議，然後馬上回到紐約』」，不僅如此，也開玩笑稱：「接著，我們應該就直接把他（川普）的臉砸到桌上去。」

阿諾（中）現在接棒川普主持《誰是接班人》，卻被對方酸收視率跟評價都下滑許多，讓阿諾十分在意。（翻攝自NY Daily News）

阿諾也補充自己當然知道不可能真的去做這樣的事情，也冷靜下來對川普喊話：「沒什麼比人們的工作更重要的了，我預祝你一切順利，也希望你能像為維護自己的名聲一樣，努力去為所有美國人民謀福利」，煙硝味瞬間減輕不少。

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