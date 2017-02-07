蘇志燮4月將登台！見面會亞巡首站獻給台灣

「防空洞大叔」蘇志燮將從4月開始舉辦亞洲巡迴見面會，首站就選定台灣，將於4月2日來台會粉絲。（翻攝自E Daily）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓「防空洞大叔」蘇志燮將在4月份再度來台會粉絲了！先前忙著與宋仲基、黃正民合拍新片《軍艦島》的蘇志燮，在該片拍攝殺青後，即將在4月份展開亞洲巡迴見面會「TWENTY : The moment」，其中就選定台灣成為這次巡迴的第一站，表達了對台粉的高度重視。

蘇志燮（最左）先前忙著與宋仲基（左二）等人合拍新片《軍鑑島》，殺青稍做休息後就將於4月份展開亞洲巡迴見面會。（翻攝自日刊體育）

蘇志燮的所屬社「51K」今天對外宣布了他將從4月份起展開亞洲巡迴見面會的好消息，目前僅公開首站台灣場與月底首爾場的時間，2日會先在台北舉行《 SO JI SUB FANMEETING TWENTY : THE MOMENT IN TAIPEI 》，29日則會回到首爾的梨花女子大學舉辦，亞巡行程目前另外還有規劃雅加達、香港站的演出，詳細日程之後將會透過官網正式公開；而所屬社也表示：「因為很久沒有舉辦見面會活動了，所以這次準備了非常多東西」，要大家好好期待。