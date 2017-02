蘇志燮4月將登台!見面會亞巡首站獻給台灣

「防空洞大叔」蘇志燮將從4月開始舉辦亞洲巡迴見面會,首站就選定台灣,將於4月2日來台會粉絲。(翻攝自E Daily)

〔記者陳昱均/綜合報導〕南韓「防空洞大叔」蘇志燮將在4月份再度來台會粉絲了!先前忙著與宋仲基、黃正民合拍新片《軍艦島》的蘇志燮,在該片拍攝殺青後,即將在4月份展開亞洲巡迴見面會「TWENTY : The moment」,其中就選定台灣成為這次巡迴的第一站,表達了對台粉的高度重視。

蘇志燮(最左)先前忙著與宋仲基(左二)等人合拍新片《軍鑑島》,殺青稍做休息後就將於4月份展開亞洲巡迴見面會。(翻攝自日刊體育)

蘇志燮的所屬社「51K」今天對外宣布了他將從4月份起展開亞洲巡迴見面會的好消息,目前僅公開首站台灣場與月底首爾場的時間,2日會先在台北舉行《 SO JI SUB FANMEETING TWENTY : THE MOMENT IN TAIPEI 》,29日則會回到首爾的梨花女子大學舉辦,亞巡行程目前另外還有規劃雅加達、香港站的演出,詳細日程之後將會透過官網正式公開;而所屬社也表示:「因為很久沒有舉辦見面會活動了,所以這次準備了非常多東西」,要大家好好期待。