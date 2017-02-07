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祖雄批KIMIKO瘦身招 「這樣能瘦 我證照拿去燒」

2017/02/07 10:34

KIMIKO身材姣好，常分享保持身材的方法。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕舞蹈老師KIMIKO身材火辣，除了開課教舞蹈之外，也常公開分享瘦身秘訣，不料卻遭「同志天菜」祖雄在臉書駁斥：「如果這樣就能瘦，我15張證照統統拿去燒掉

KIMIKO日前受訪分享消水腫、瘦蝴蝶袖的方法，她表示縮小腹、雙手彎曲摸到肩頰骨，並用下巴夾著毛巾，只要兩分鐘就能消水腫，另外，將腳尖朝外、雙腿小腿肚維持一定的距離，並將背往下壓也能達到瘦身效果，不料擁有「健康管理師」資格的祖雄在臉書轉發新聞，並表示：「賣孬（台語，不要鬧之意），如果這樣就能瘦，我15張證照統統拿去燒掉。p/s: 我是對事不對人，不信找有專業證照的人來問問就知道。」引發網友議論。

祖雄對於KIMIKO的瘦身方法不以為然，在臉書開砲。（翻攝自臉書）

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