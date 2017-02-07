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冨田真由陰霾未除 神乳偶像又遭死亡恐嚇

2017/02/07 11:06

神谷惠里奈有著好身材。（翻攝自twitter）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本偶像界最近十分不平靜，近期的日本女歌手冨田真由去年5月被嫌犯岩崎友宏以折疊刀亂砍，身中20多刀，至今已經過了近10個月，但她心情依舊無法平復。最近又傳出有日本女星遭到死亡威脅，讓她嚇得哭喊︰「這樣還能繼續演藝活動嗎?」

地下女團《假面女子》人紅是非多，去年成員櫻雪收到死亡威脅，如今換成員神谷惠里奈受害，這次的威脅讓她嚇到哭出來。

今年25歲的神谷惠里奈，因擁有一對G罩杯，而受封為神乳偶像，臉書粉絲專頁擁有高達130萬粉絲，人氣相當旺。上個月24日，神谷在部落格發文，沒想到出現一名粉絲連續留言，內容包含辱罵、人身攻擊，例如「像你這樣的垃圾怎能繼續活著呢？」、「我最喜歡血了」，最恐怖的是一則死亡威脅竟寫著「我要不要砍下你的頭？」這些言論讓神谷惠里奈嚇壞，趕忙通報經紀公司。

神谷惠里奈所屬經紀公司得知此事後立即報警，但對方將服務器地址設置在荷蘭，又使用匿名軟體留言，讓警方難以追查身分，6日神谷召開記者會時，一臉驚嚇、哭著表示警方是她唯一的希望，沒想到無法追查到兇手，讓她非常害怕，忍不住說出：「這樣我還能繼續演藝活動嗎？」激動到一度說不出話。

冨田真由當時遭粉絲砍了20餘刀。（翻攝自twitter）

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