限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境

2017/02/07 09:48

5日傳出「小甜甜」布蘭妮親妹妹潔美琳斯皮爾斯（左）的8歲愛女麥迪（右）搭乘越野車時意外翻車墜池塘，目前性命垂危的消息，震驚各界。（翻攝自Us Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮的25歲親妹妹潔美琳斯皮爾斯（Jamie Lynn Spears），16歲時就未婚懷孕，生下女兒麥迪，小麥迪今年已經8歲，母女倆的感情也相當好，但日前卻驚傳小麥迪發生了翻車意外，整個人不慎墜入池塘中，被救起時已經徹底喪失意識，目前仍在醫院搶救中，狀況危急。意外發生後，不少網友都紛紛發起集氣活動，希望小麥迪能順利度過這個難關，而警方也對外公開了截至目前為止的調查報告，揭露了潔美琳斯皮爾斯當時其實就在一旁，卻眼睜睜看著女兒翻車墜入池塘而無法救她起來的這個悲痛事實。

警方的調查報告中顯示，在麥迪（左）發生意外時，媽媽潔美琳斯皮爾斯（右）人就在現場眼睜睜目睹一切，卻無能為力。（翻攝自Life & Style）

根據《PEOPLE》報導，美國路易西安納州的坦吉帕霍阿郡警長對外公開了一份調查報告，表示先前媒體報導麥迪是參加了戶外的「狩獵遠征」活動才發生意外完全是錯誤的，麥迪發生意外的地點其實就是在自家裡，當時她的媽媽潔美琳斯皮爾斯還有繼父人都在現場，而麥迪則是在駕駛越野車時為了想閃避路上的排水溝，不小心轉彎轉得太急，讓車子直接翻覆過去、墜入一旁的池塘中，整個人就這樣眼睜睜在父母面前滅頂。

麥迪是為了閃避排水溝才不慎翻車，但因被車上安全帶以及安全網困住，拖延了黃金救援時間。（翻攝自Pinterest）

警方也表示，家人們雖然當下馬上下水想趕緊把麥迪給救出，不過麥迪整個人被緊緊困在綁了安全帶甚至加裝安全網的越野車上，白白浪費不少黃金救援時間，救護團隊則是在2分鐘內就緊急趕到現場，才把泡在冷水裡一陣子的麥迪給救了出來，目前還在醫院接受治療中的麥迪狀況已經穩定，但依然還未脫離險境，讓人相當心疼。而麥迪的巨星姨媽「小甜甜」布蘭妮，今天也在推特上發文，痛心表示：「需要大家為我的姪女一起祝福與祈禱」，證實了目前麥迪狀況依然不太樂觀，粉絲們則紛紛為這家人還有麥迪加油，希望狀況很快就能夠好轉。

目前小麥迪仍未脫離險境，姨媽布蘭妮也在推特發文請所有人幫她祈禱。（翻攝自布蘭妮推特）

相關新聞

推薦新聞
女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！ 女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！
2017/02/07 09:08
「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍 「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍
2017/02/07 07:18
37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了 37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了
2017/02/07 07:08
《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
2017/02/07 07:07
（影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴 （影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴
2017/02/06 23:17
李洪基低調曬恩愛 女友藏在球友合照裡 李洪基低調曬恩愛 女友藏在球友合照裡
2017/02/06 22:38
小賈合體PIKO太郎跳PPAP 想改名：賈斯汀PIKO太郎 小賈合體PIKO太郎跳PPAP 想改名：賈斯汀PIKO太郎
2017/02/06 21:40
昔日死對頭病逝 「三姑」不捨烈火奶奶 昔日死對頭病逝 「三姑」不捨烈火奶奶
2017/02/06 20:57
元祖偶像倒數6天結婚！ 啄吻嫩妻額頭狂放閃 元祖偶像倒數6天結婚！ 啄吻嫩妻額頭狂放閃
2017/02/06 20:29
酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照 酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照
2017/02/06 19:13
也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血 也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血
2017/02/06 18:36
與星爺爆不合16年 吳孟達笑稱給錢可再合作 與星爺爆不合16年 吳孟達笑稱給錢可再合作
2017/02/06 18:02
T.O.P入伍倒數發文告別成員 GD喊：不要不告而別 T.O.P入伍倒數發文告別成員 GD喊：不要不告而別
2017/02/06 16:01
永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光 永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光
2017/02/06 15:00
（影音）小格魯特再耍萌 《星際異攻隊2》超級盃版新預告曝光 （影音）小格魯特再耍萌 《星際異攻隊2》超級盃版新預告曝光
2017/02/06 14:57
愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！ 愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！
2017/02/06 13:24
貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」 貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」
2017/02/06 12:57
卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普 卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普
2017/02/06 12:38
布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危 布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危
2017/02/06 12:18
順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！ 順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！
2017/02/06 11:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.