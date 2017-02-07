悲痛！布蘭妮妹眼睜睜看愛女翻車墜池塘 仍未脫離險境

5日傳出「小甜甜」布蘭妮親妹妹潔美琳斯皮爾斯（左）的8歲愛女麥迪（右）搭乘越野車時意外翻車墜池塘，目前性命垂危的消息，震驚各界。（翻攝自Us Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕「小甜甜」布蘭妮的25歲親妹妹潔美琳斯皮爾斯（Jamie Lynn Spears），16歲時就未婚懷孕，生下女兒麥迪，小麥迪今年已經8歲，母女倆的感情也相當好，但日前卻驚傳小麥迪發生了翻車意外，整個人不慎墜入池塘中，被救起時已經徹底喪失意識，目前仍在醫院搶救中，狀況危急。意外發生後，不少網友都紛紛發起集氣活動，希望小麥迪能順利度過這個難關，而警方也對外公開了截至目前為止的調查報告，揭露了潔美琳斯皮爾斯當時其實就在一旁，卻眼睜睜看著女兒翻車墜入池塘而無法救她起來的這個悲痛事實。

警方的調查報告中顯示，在麥迪（左）發生意外時，媽媽潔美琳斯皮爾斯（右）人就在現場眼睜睜目睹一切，卻無能為力。（翻攝自Life & Style）

根據《PEOPLE》報導，美國路易西安納州的坦吉帕霍阿郡警長對外公開了一份調查報告，表示先前媒體報導麥迪是參加了戶外的「狩獵遠征」活動才發生意外完全是錯誤的，麥迪發生意外的地點其實就是在自家裡，當時她的媽媽潔美琳斯皮爾斯還有繼父人都在現場，而麥迪則是在駕駛越野車時為了想閃避路上的排水溝，不小心轉彎轉得太急，讓車子直接翻覆過去、墜入一旁的池塘中，整個人就這樣眼睜睜在父母面前滅頂。

麥迪是為了閃避排水溝才不慎翻車，但因被車上安全帶以及安全網困住，拖延了黃金救援時間。（翻攝自Pinterest）

警方也表示，家人們雖然當下馬上下水想趕緊把麥迪給救出，不過麥迪整個人被緊緊困在綁了安全帶甚至加裝安全網的越野車上，白白浪費不少黃金救援時間，救護團隊則是在2分鐘內就緊急趕到現場，才把泡在冷水裡一陣子的麥迪給救了出來，目前還在醫院接受治療中的麥迪狀況已經穩定，但依然還未脫離險境，讓人相當心疼。而麥迪的巨星姨媽「小甜甜」布蘭妮，今天也在推特上發文，痛心表示：「需要大家為我的姪女一起祝福與祈禱」，證實了目前麥迪狀況依然不太樂觀，粉絲們則紛紛為這家人還有麥迪加油，希望狀況很快就能夠好轉。

目前小麥迪仍未脫離險境，姨媽布蘭妮也在推特發文請所有人幫她祈禱。（翻攝自布蘭妮推特）