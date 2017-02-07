（影音）超級盃表演大成功 卡卡趁熱巡演吸金

女神卡卡的世界巡演要來了。（翻攝自ladygaga.com）

〔娛樂頻道／綜合報導〕女神卡卡（Lady Gaga）擔任第51屆美式足球超級盃中場秀的表演嘉賓，今年的表演精彩絕倫，甚至有網友封這次中場表演為史上最佳，從卡卡現身在球場屋頂，就已經引爆觀眾情緒，接下來吊著鋼絲的卡卡一躍而下，從高空到球場的舞台中，帶來包含《Poker Face》、《Bad Romance》、《Born This Way》等多首膾炙人口的歌曲，徹底展現巨星風采，而卡卡6日也在官網公布即將展開世界巡演，頗有乘勝追擊之勢。

女神卡卡這場巡演以新專輯《喬安》（Joanne）命名，預計將從8月1日自加拿大溫哥華啟程，包括美國紐約、巴西里約熱內盧、倫敦、巴黎、柏林、阿姆斯特丹等歐洲城市，12月中的最後一場則選在美國鹽湖城作為終點，美中不足的地方，就是這次巡演範圍沒有含括亞洲地區。這次的巡演消息一在官網上公布，許多粉絲都已摩拳擦掌準備搶票，這次巡演反應這麼熱烈，無疑是因為卡卡在超級盃中場的演出大成功，之後立刻宣布巡演，的確是個聰明的作法。

卡卡超級盃中場秀表演影片：〈影片取自LGCRT Video臉書，如遭移除敬請見諒〉