限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

（影音）謝和弦偷錄老婆！甜美娃娃音曝光惹

2017/02/07 10:01

謝和弦與太太婚後的甜蜜生活令人稱羨。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿扣」謝和弦與「扣嫂」Keanna婚後相當甜蜜，2人常在社群網站上打情罵俏，昨阿扣趁著老婆在KTV唱歌時開直播，扣嫂甜美的娃娃嗓音讓網友直呼：「已融化！」

「阿扣」謝和弦昨與太太及親友到KTV唱歌，並在老婆唱徐若瑄《不敗的戀人》時開臉書直播，扣嫂發現後，害羞的說：「在幹什麼啦扣嫂的歌聲曝光，讓直播人數直線上升，如今已高達23萬觀看次數，期間謝和弦不時隨著音樂哼兩句，幫太太和音，許多粉絲留言誇讚，原來扣嫂不僅身材好、人長得漂亮，就連歌聲也這麼甜，讓不少網友起鬨，要小倆口下次一起合唱《謝謝你愛我》。

相關影片（擷取自臉書，如被移除請見諒）：

相關新聞

推薦新聞
Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！ Rain金泰希2度蜜月？悄現身洛杉磯被捕獲！
2017/02/07 11:05
高鳴輕生省思 曹西平憂：獨居老人活著很辛苦 高鳴輕生省思 曹西平憂：獨居老人活著很辛苦
2017/02/07 10:28
白髮紅衣犬夜叉 舞台劇真人版神還原 白髮紅衣犬夜叉 舞台劇真人版神還原
2017/02/07 10:22
蘇志燮4月將登台！見面會亞巡首站獻給台灣 蘇志燮4月將登台！見面會亞巡首站獻給台灣
2017/02/07 10:06
（影音）謝和弦偷錄老婆！甜美娃娃音曝光惹 （影音）謝和弦偷錄老婆！甜美娃娃音曝光惹
2017/02/07 10:01
（影音）超級盃表演大成功 卡卡趁熱巡演吸金 （影音）超級盃表演大成功 卡卡趁熱巡演吸金
2017/02/07 09:37
驚！曹格8歲兒英文草寫太美了 驚！曹格8歲兒英文草寫太美了
2017/02/07 09:32
2017英雄片來勢洶洶 金鋼狼《羅根》打頭陣 2017英雄片來勢洶洶 金鋼狼《羅根》打頭陣
2017/02/07 09:13
悲情女團出道1年苦哈哈 日薪16元輸打工 悲情女團出道1年苦哈哈 日薪16元輸打工
2017/02/07 08:32
繼子女拒喊媽 林韋伶人工受孕拚雞寶 繼子女拒喊媽 林韋伶人工受孕拚雞寶
2017/02/07 08:27
高鳴走絕路 白冰冰嘆：閩南語演員真的無路可走 高鳴走絕路 白冰冰嘆：閩南語演員真的無路可走
2017/02/07 08:23
男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了 男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了
2017/02/07 08:16
又來！女神卡卡超級盃中場秀 辛普森5年前就曾神預測 又來！女神卡卡超級盃中場秀 辛普森5年前就曾神預測
2017/02/07 08:04
D奶女星爆攻韓遭迫陪睡 波神一句酸言槓上 D奶女星爆攻韓遭迫陪睡 波神一句酸言槓上
2017/02/07 08:03
俊帥男星刻意扮醜 甘願為「他」犧牲色相 俊帥男星刻意扮醜 甘願為「他」犧牲色相
2017/02/07 07:53
不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼 不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼
2017/02/07 07:17
貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益 貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益
2017/02/07 07:14
小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快 小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快
2017/02/07 07:10
《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
2017/02/07 07:07
高鳴輕生亡 胞弟劉林悲問：有什麼事要走這條路？ 高鳴輕生亡 胞弟劉林悲問：有什麼事要走這條路？
2017/02/07 06:43
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.