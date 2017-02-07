（影音）謝和弦偷錄老婆！甜美娃娃音曝光惹

謝和弦與太太婚後的甜蜜生活令人稱羨。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「阿扣」謝和弦與「扣嫂」Keanna婚後相當甜蜜，2人常在社群網站上打情罵俏，昨阿扣趁著老婆在KTV唱歌時開直播，扣嫂甜美的娃娃嗓音讓網友直呼：「已融化！」

「阿扣」謝和弦昨與太太及親友到KTV唱歌，並在老婆唱徐若瑄《不敗的戀人》時開臉書直播，扣嫂發現後，害羞的說：「在幹什麼啦！」扣嫂的歌聲曝光，讓直播人數直線上升，如今已高達23萬觀看次數，期間謝和弦不時隨著音樂哼兩句，幫太太和音，許多粉絲留言誇讚，原來扣嫂不僅身材好、人長得漂亮，就連歌聲也這麼甜，讓不少網友起鬨，要小倆口下次一起合唱《謝謝你愛我》。

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