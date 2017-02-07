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女神卡卡中場秀偷了紅粉佳人點子？本尊這樣霸氣回應！

2017/02/07 09:08

由於過去紅粉佳人（右）時常進行高空吊鋼索的演出，就有粉絲指稱女神卡卡（左）昨天在超級盃的演出根本是抄襲紅粉佳人的點子。（合成圖，路透社、翻攝自POP SUGAR）

〔記者陳昱均／綜合報導〕搞怪天后女神卡卡在昨天（6日）的超級盃中場秀上，帶來了整整13分鐘的精彩演出，除了演唱自己多首膾炙人口的夯曲外，從體育館屋頂高空一躍而下的空中吊鋼索演出更是矚目亮點之一，讓包含一票好萊塢藝人在內的上億名全球粉絲都為她陷入瘋狂；然而，有人似乎就對卡卡這段演出感到相當不開心，這些人就是女歌手紅粉佳人的粉絲，因為這樣紅粉佳人在過去的演出裡，就時常上演高空吊鋼索的橋段，有人就認為卡卡根本是在抄襲紅粉佳人的表演點子，對此，紅粉佳人本尊就親自出來說話了！

紅粉佳人過去以不少精彩絕倫的高空演出聞名。（翻攝自MTV）

對於卡卡「剽竊」自己演出梗一說，紅粉佳人今天（7日）就在自己的Instagram上做出回應，稱想要在事情鬧大前親自解決一切，強調：「女神卡卡昨天的表現簡直秒殺全場」，大讚她的歌聲既美麗又富含力量，造型編舞都更是一流，大度說道：「我們來好好為這名有膽量從屋頂下跳下來，並站在這麼多觀眾面前的女性慶祝一番吧！」更霸氣表示：「誰在乎我是第一個飛在空中的？因為我自己就不在乎！」最後更呼籲大家應該把焦點擺在現在最應該關注的事情上，「現在美國的領導人正在一分一秒地毀滅所有人的人性」，認為外界不應過度關注於像是誰先進行高空吊鋼索演出的芝麻小事上，不忘藉機狠酸新總統川普一番，十分霸氣。

紅粉佳人親自挺身而出為女神卡卡說話，完全不覺得卡卡的高空演出是抄襲自己的。（翻攝自紅粉佳人Instagram）

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