2017英雄片來勢洶洶 金鋼狼《羅根》打頭陣

2017年英雄片眾多，將從休傑克曼飾演的金鋼狼《羅根》率先上映。（福斯提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕漫威電影《美國隊長3：英雄內戰》全球票房11.5億美元（約356億台幣），榮登2016年全球最賣座電影，去年除了2部漫威英雄電影之外，DC影業也不落人後的推出2部電影，打造全新的「DC電影宇宙」分瓜英雄片市場，而今年也仍有6部超級英雄電影準備上映，估計2017年也是仰賴超級英雄電影印鈔的一年。

「漫威電影宇宙」從2008年小勞勃道尼主演的《鋼鐵人》開始，至今共產出14部英雄電影，全球海撈42億美元（約1341億元台幣），除了繼續推出新的續集電影外，今年漫威最吸睛的肯定就是前年才剛從索尼回歸漫威的英雄「蜘蛛人」，去年他在《美國隊長3》初登場廣受好評，今年的《蜘蛛人：返校日》則出動超大咖「鋼鐵人」小勞勃道尼加持，相信不少影迷都會忍不住掏錢觀影。

神力女超人（左）、蜘蛛人可以說是今年最被期待的兩個超級英雄。（合成圖，華納兄弟影業提供、索尼提供）

旗下擁有超人、蝙蝠俠兩大神祖牌的DC影業，也在近年急起直追，推出「DC電影宇宙」來分瓜英雄片市場，儘管去年的《蝙蝠俠對超人》、《自殺突擊隊》口碑欠佳，但仍替DC吸金16.1億美元（512億台幣），而今年DC影業最受矚目的，無疑是由前以色列小姐蓋兒加朵主演的《神力女超人》，這也是首部以女性為主角的超級英雄片。至於福斯影業則將在今年推出《金鋼狼》系列的第3集《羅根》，這也很可能是休傑克曼最後一次演出「金鋼狼」；2017的英雄片眾多來勢洶洶，就是要影迷朋友看滿、看飽。

《羅根》定於2月28日的228連假率先上映。