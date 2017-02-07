又來！女神卡卡超級盃中場秀 辛普森5年前就曾神預測

女神卡卡（右）昨天在超級盃上的精彩演出，卡通《辛普森家庭》早在5年前就成功預測到了。（翻攝自Consequence of Sound）

〔記者陳昱均／綜合報導〕一向熱愛針砭時事的美國經典卡通《辛普森家庭》，神奇擁有預言未來大事件的能力，像是去年傳奇搖滾巨星大衛鮑伊及《哈利波特》裡的「石內卜」教授艾倫瑞克曼這2位英國巨星不幸接連過世，《辛普森》早在4年前的某一集中，就曾同時向大衛鮑伊與艾倫瑞克曼致敬；還有去年底炒得沸沸揚揚的美國大選，《辛普森》更早在2000年就曾預測川普真的會成為美國總統，連「開票地圖」都幾乎精準預測，讓人不禁懷疑《辛普森》的編劇是否就是真正的「時空旅行者」。而昨天女神卡卡在超級盃中場秀中所帶來的精彩演出嗨翻全世界，而卡卡的高空吊鋼索表演橋段以及身上服裝，5年前的《辛普森》也早就預測到了，實在是巧合到令人有點毛骨悚然！



《辛普森家庭》在2000年就曾預測川普（左）會當上總統，相當驚人。（翻攝自The Daily Beast） 他們甚至連去年底總統大選的「開票地圖」都幾乎精準預測，神到讓人有些毛骨悚然。（翻攝自9GAG）

在2012年《辛普森》第23季的第22集最終篇《天后卡卡造訪記》裡，女神卡卡親自為該集節目「獻聲」演唱，而她在裡頭正是穿著與昨天在超級盃中場秀中類似的銀色鑲鑽兩截式服裝和及膝長靴，更驚人的是，卡卡登場後馬上就吊著高空鋼索越過觀眾演唱的畫面，都幾乎與昨天的演出沒什麼太大不同，只除了妝容髮型、胸前並沒有穿上會噴火的金屬奶罩，還有從卡通裡不是讓卡卡從體育場館高空一躍而下的幾點沒有出現在卡通裡外，其它部分的相似度已經相當高，再度嚇壞所有網友，讓眾人嘖嘖稱奇，直呼：「天啊，《辛普森》連這個也預測到了」、「不愧是擁有預言能力的神級卡通！」

女神卡卡昨天在超級盃帶來了包含高空吊鋼索在內，並演唱經典成名曲的精彩演出，在全球掀起熱烈討論。（歐新社） 《辛普森家庭》第23季的第22集最終篇《天后卡卡造訪記》裡，女神卡卡就是以類似她昨天在超級盃上的造型在觀眾面前進行高空吊鋼索演出。（翻攝自YouTube） 網友們又再次被《辛普森家庭》這樣的「神預言」給嚇到。（翻攝自每日郵報）

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