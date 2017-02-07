37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了

洪銀姬（中）在韓劇《超人媽咪袋鼠爸》中完美詮釋職場女強人。（衛視中文台提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕37歲南韓女星洪銀姬擁有167公分、45公斤名模般高挑身材，以及2個兒子，堪稱是南韓演藝界少數的「漂亮辣媽」，她出道近20年，外表依舊維持凍齡美貌，連宋仲基都曾公開表示欣賞洪銀姬，是他的理想型代表。而她在韓劇《超人媽咪袋鼠爸》中演出職場女強人，為兼顧家庭與事業，蠟燭兩頭燒，精湛演技也深獲觀眾好評。

外貌出眾的洪銀姬，剛出道時曾在韓劇《紅豆女之戀》、《射星》中飾演「小三」、揮之不去的壞女人形象，讓她始終無法晉升女主角；15年前，她與男星劉俊相合作電視劇《4月故事》擦出愛火，走入結婚禮堂，婚後她的演藝事業也跟著起飛，各種演戲、主持邀約不斷，成為多方位跨領域的女藝人。

而去年韓劇男神宋仲基在《太陽的後裔》記者會中，坦言「喬妹」宋慧喬是無法高攀的前輩，但5年前他接受《深夜的TV演藝》受訪時，曾大方表示女星洪銀姬是他的理想異性類型。《超人媽咪袋鼠爸》8日起週一至週五晚間10點在衛視中文台播出；由全智賢、李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》；孔侑、李棟旭主演夯劇《燦爛的守護神》（原名：鬼怪）也分別將於4月初、6月底在該台播出。

由全智賢、李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》將於4月初在台播出。（衛視中文台提供） 由孔侑（右）、李棟旭主演韓劇《燦爛的守護神》（原名：鬼怪）預計6月底在台播出。（衛視中文台提供）