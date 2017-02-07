限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了

2017/02/07 07:08

洪銀姬（中）在韓劇《超人媽咪袋鼠爸》中完美詮釋職場女強人。（衛視中文台提供）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕37歲南韓女星洪銀姬擁有167公分、45公斤名模般高挑身材，以及2個兒子，堪稱是南韓演藝界少數的「漂亮辣媽」，她出道近20年，外表依舊維持凍齡美貌，連宋仲基都曾公開表示欣賞洪銀姬，是他的理想型代表。而她在韓劇《超人媽咪袋鼠爸》中演出職場女強人，為兼顧家庭與事業，蠟燭兩頭燒，精湛演技也深獲觀眾好評。

外貌出眾的洪銀姬，剛出道時曾在韓劇《紅豆女之戀》、《射星》中飾演「小三」、揮之不去的壞女人形象，讓她始終無法晉升女主角；15年前，她與男星劉俊相合作電視劇《4月故事》擦出愛火，走入結婚禮堂，婚後她的演藝事業也跟著起飛，各種演戲、主持邀約不斷，成為多方位跨領域的女藝人。

而去年韓劇男神宋仲基在《太陽的後裔》記者會中，坦言「喬妹」宋慧喬是無法高攀的前輩，但5年前他接受《深夜的TV演藝》受訪時，曾大方表示女星洪銀姬是他的理想異性類型。《超人媽咪袋鼠爸》8日起週一至週五晚間10點在衛視中文台播出；由全智賢、李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》；孔侑、李棟旭主演夯劇《燦爛的守護神》（原名：鬼怪）也分別將於4月初、6月底在該台播出。

由全智賢、李敏鎬主演的《藍色海洋的傳說》將於4月初在台播出。（衛視中文台提供）由孔侑（右）、李棟旭主演韓劇《燦爛的守護神》（原名：鬼怪）預計6月底在台播出。（衛視中文台提供）

推薦新聞
「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍 「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍
2017/02/07 07:18
小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快 小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快
2017/02/07 07:10
37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了 37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了
2017/02/07 07:08
《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
2017/02/07 07:07
（影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴 （影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴
2017/02/06 23:17
元祖偶像倒數6天結婚！ 啄吻嫩妻額頭狂放閃 元祖偶像倒數6天結婚！ 啄吻嫩妻額頭狂放閃
2017/02/06 20:29
酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照 酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照
2017/02/06 19:13
也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血 也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血
2017/02/06 18:36
T.O.P入伍倒數發文告別成員 GD喊：不要不告而別 T.O.P入伍倒數發文告別成員 GD喊：不要不告而別
2017/02/06 16:01
永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光 永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光
2017/02/06 15:00
愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！ 愛國者隊精彩逆轉勝 讓美國隊長也陷入瘋狂！
2017/02/06 13:24
金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜 金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜
2017/02/06 13:10
貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」 貝克漢涉逃漏稅無緣封爵 怒譙評委會「一群婊子」
2017/02/06 12:57
卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普 卡卡「超級盃」耍特技 表演暗示反川普
2017/02/06 12:38
布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危 布蘭妮8歲姪女翻車墜池塘 傳性命垂危
2017/02/06 12:18
順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！ 順利娶回金泰希 Rain竟然是這樣求婚的！
2017/02/06 11:17
「這是我出生的地方！」酷寒戰士發文挺羅馬尼亞抗議 「這是我出生的地方！」酷寒戰士發文挺羅馬尼亞抗議
2017/02/06 10:04
暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的 暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的
2017/02/06 09:11
李奧納多獵豔吃癟 年過40改當新好男人 李奧納多獵豔吃癟 年過40改當新好男人
2017/02/06 08:48
女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
2017/02/06 07:17
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.