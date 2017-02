「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍

Zion.T相隔1年多再推新專輯《OO》。(華納提供)〔記者粘湘婉/綜合報導〕南韓歌手Zion.T因推出《楊花大橋》大受好評,被譽為「音源強盜」,日前他相隔1年多再推新專輯《OO》,找來BIGBANG成員G-DRAGON跨刀合作歌曲《Complex》,成功擠下連霸排行榜的《鬼怪》原聲帶歌曲奪冠,橫掃南韓8大排行榜冠軍外,也在發行當天成為台灣iTunes專輯榜冠軍。

Zion.T 3年前僅花30分鐘就創作出歌曲《楊花大橋》,他透露當時他因創作靈感枯竭、壓力大,獨自去旅行放空,回程飛機上他把想對家人的話寫出來,才完成歌曲。而該曲推出後,成功蟬聯音源榜數周,讓他自此獲得「音源強盜」封號。此次,他暌違1年再推新專輯《OO》,找來4年前曾合作的好友、BIGBANG成員G-DRAGON助陣,合唱新歌《Complex》,歌詞中寫實唱出2人不為人知的自卑感受,成功奪下台灣iTunes專輯榜冠軍。而首次在海外排行榜拿下第1名的Zion.T,將一切都歸功給合作的GD,「都是托志龍哥的福。」該曲也於5日時入選美國Apple Music“本週最佳金曲(Best of the Week)。《OO》已在台數位上架。

Zion.T、G-DRAGON相隔4年再合作,推出新歌《Complex》,橫掃各大排行榜。(翻攝自網路)除了GD、Zion.T搭檔合作外,唱片圈也有許多超級夢幻組合聯手出擊。由「日本流行電音天王」中田康貴操刀推出的單曲《Crazy Crazy》,找來「英倫嗆辣小天后」酷娃恰莉以及「日本流行時尚教主」卡莉怪妞聯合獻聲;日本搖滾天團ONE OK ROCK與到暑五秒 (5 Seconds of Summer)因合作美國巡演,成為好麻吉,合作歌曲《Take What You Want》;入圍本屆葛萊美獎的GALLANT、南韓嘻哈團EPIK HIGH成員TABLO、南韓實力派高材生ERIC NAM一同打造最新單曲《Cave Me In》等,帶給歌迷耳目一新的感受。