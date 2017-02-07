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首頁 > 婉君推

「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍

2017/02/07 07:18

Zion.T相隔1年多再推新專輯《OO》。（華納提供）〔記者粘湘婉／綜合報導〕南韓歌手Zion.T因推出《楊花大橋》大受好評，被譽為「音源強盜」，日前他相隔1年多再推新專輯《OO》，找來BIGBANG成員G-DRAGON跨刀合作歌曲《Complex》，成功擠下連霸排行榜的《鬼怪》原聲帶歌曲奪冠，橫掃南韓8大排行榜冠軍外，也在發行當天成為台灣iTunes專輯榜冠軍。

Zion.T 3年前僅花30分鐘就創作出歌曲《楊花大橋》，他透露當時他因創作靈感枯竭、壓力大，獨自去旅行放空，回程飛機上他把想對家人的話寫出來，才完成歌曲。而該曲推出後，成功蟬聯音源榜數周，讓他自此獲得「音源強盜」封號。此次，他暌違1年再推新專輯《OO》，找來4年前曾合作的好友、BIGBANG成員G-DRAGON助陣，合唱新歌《Complex》，歌詞中寫實唱出2人不為人知的自卑感受，成功奪下台灣iTunes專輯榜冠軍。而首次在海外排行榜拿下第1名的Zion.T，將一切都歸功給合作的GD，「都是托志龍哥的福。」該曲也於5日時入選美國Apple Music“本週最佳金曲（Best of the Week）。《OO》已在台數位上架。

Zion.T、G-DRAGON相隔4年再合作，推出新歌《Complex》，橫掃各大排行榜。（翻攝自網路）除了GD、Zion.T搭檔合作外，唱片圈也有許多超級夢幻組合聯手出擊。由「日本流行電音天王」中田康貴操刀推出的單曲《Crazy Crazy》，找來「英倫嗆辣小天后」酷娃恰莉以及「日本流行時尚教主」卡莉怪妞聯合獻聲；日本搖滾天團ONE OK ROCK與到暑五秒 （5 Seconds of Summer）因合作美國巡演，成為好麻吉，合作歌曲《Take What You Want》；入圍本屆葛萊美獎的GALLANT、南韓嘻哈團EPIK HIGH成員TABLO、南韓實力派高材生ERIC NAM一同打造最新單曲《Cave Me In》等，帶給歌迷耳目一新的感受。

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