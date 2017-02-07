限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益

2017/02/07 07:14

貝克漢參與聯合國兒童基金會10多年，向來給人熱心公益的正面形象。（歐新社）
〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國前「足球金童」貝克漢被駭客公開私人電子郵件，爆出假做公益、圖謀名利的醜聞，男神形象崩壞。據英國《鏡報》報導，駭客以電子郵件內的負面內容，勒索貝克漢支付100萬歐元（約3300萬元新台幣）封口，但貝克漢的團隊不從，才會被公開。

41歲的貝克漢擔任聯合國兒童基金會親善大使10多年，卻被爆出他做慈善都是為了獲封「騎士爵位」。據外媒報導，駭客是透過俄國的伺服器，竊取他與慈善機關間的電子郵件內容，駭客也以此要脅貝克漢支付100萬歐元（約3300萬元台幣）封口，並恐嚇說：「駭取的內容比你想像的還多，一筆鉅額的捐款，就可讓這些資料被銷毀。」

貝克漢昨遭駭客揭發做公益另有目的，重創形象。（翻攝自貝克漢Instagram）由於貝克漢團隊堅持拒付，因此駭客最終公開了部分電郵內容。據英國《太陽報》報道，駭客掌握的內容「似乎非常多」，貝克漢擔心將會有更多不利內容流出，因此已報警求助。有消息人士透露，未公開的內容可能更勁爆，而駭客似乎是瞄準英國球壇有關的公司及人物而來。

相關新聞

推薦新聞
微風女神原來是乖乖牌 一年去2次夜店 微風女神原來是乖乖牌 一年去2次夜店
2017/02/06 22:42
「我不是肖查某」 D奶女星婚後3孩拒喊媽 「我不是肖查某」 D奶女星婚後3孩拒喊媽
2017/02/07 06:28
（影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴 （影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴
2017/02/06 23:17
貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益 貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益
2017/02/07 07:14
37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了 37歲辣媽凍齡美貌 連宋仲基也抵擋不了
2017/02/07 07:08
「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍 「音源強盜」Zion.T攜手GD 擠下《鬼怪》稱霸冠軍
2017/02/07 07:18
《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
2017/02/07 07:07
小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快 小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快
2017/02/07 07:10
D奶女星爆攻韓遭迫陪睡 波神一句酸言槓上 D奶女星爆攻韓遭迫陪睡 波神一句酸言槓上
2017/02/07 08:03
又來！女神卡卡超級盃中場秀 辛普森5年前就曾神預測 又來！女神卡卡超級盃中場秀 辛普森5年前就曾神預測
2017/02/07 08:04
鄭秀文「裸」秀性感 回歸國語歌壇 鄭秀文「裸」秀性感 回歸國語歌壇
2017/02/07 06:00
男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了 男友求婚很戲劇 女星笑喊荒謬要嫁了
2017/02/07 08:16
金泰希洩「蜜」 Rain大喜之日才求婚 金泰希洩「蜜」 Rain大喜之日才求婚
2017/02/07 06:00
長輩識相 蔡淑臻李沛旭不婚頭 長輩識相 蔡淑臻李沛旭不婚頭
2017/02/07 06:00
邵雨薇手作傳情 絕配法式浪漫 邵雨薇手作傳情 絕配法式浪漫
2017/02/07 06:00
周興哲天堂遊一遭 靠電玩救命 周興哲天堂遊一遭 靠電玩救命
2017/02/07 06:00
《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援 《紅樓夢》開鏡 借不到西門紅樓求援
2017/02/07 06:00
《明天搶票》費玉清攻蛋加場 勇拚20.5小時連唱2場 《明天搶票》費玉清攻蛋加場 勇拚20.5小時連唱2場
2017/02/07 06:00
《最High演出》卡卡空降超級盃 團結和平反川普 《最High演出》卡卡空降超級盃 團結和平反川普
2017/02/07 06:00
葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開 葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開
2017/02/07 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.