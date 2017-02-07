貝克漢遭勒索3300萬 拒付款被揭假公益

貝克漢參與聯合國兒童基金會10多年，向來給人熱心公益的正面形象。（歐新社）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕英國前「足球金童」貝克漢被駭客公開私人電子郵件，爆出假做公益、圖謀名利的醜聞，男神形象崩壞。據英國《鏡報》報導，駭客以電子郵件內的負面內容，勒索貝克漢支付100萬歐元（約3300萬元新台幣）封口，但貝克漢的團隊不從，才會被公開。

41歲的貝克漢擔任聯合國兒童基金會親善大使10多年，卻被爆出他做慈善都是為了獲封「騎士爵位」。據外媒報導，駭客是透過俄國的伺服器，竊取他與慈善機關間的電子郵件內容，駭客也以此要脅貝克漢支付100萬歐元（約3300萬元台幣）封口，並恐嚇說：「駭取的內容比你想像的還多，一筆鉅額的捐款，就可讓這些資料被銷毀。」

貝克漢昨遭駭客揭發做公益另有目的，重創形象。（翻攝自貝克漢Instagram）由於貝克漢團隊堅持拒付，因此駭客最終公開了部分電郵內容。據英國《太陽報》報道，駭客掌握的內容「似乎非常多」，貝克漢擔心將會有更多不利內容流出，因此已報警求助。有消息人士透露，未公開的內容可能更勁爆，而駭客似乎是瞄準英國球壇有關的公司及人物而來。