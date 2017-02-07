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小松菜奈兇性大發奪獎 笑喊暴力角色超爽快

2017/02/07 07:10

小松菜奈出席橫濱電影節，憑《失序男孩》奪下最佳新人獎。（翻攝自網路
〔記者粘湘婉／綜合報導〕20歲女星小松菜奈3年前從模特兒圈轉行拍電影，戲路相當多變的她，在電影《明天，我要和昨天的妳約會》中攜手小鮮肉男星福士蒼談純愛，日前則憑《失序男孩》中的暴力陪酒小姐一角，一舉奪下「第90屆電影旬報」、「橫濱電影節」最佳新人獎項，《失》片中她一改過去空靈氣質，兇性大發殺了人還裝無辜，她獲獎時被問起感想，笑稱「第一次演暴力角色真的很爽快」。

小松菜奈出席「第90屆電影旬報」頒獎典禮。（翻攝自網路）菜奈在《失序男孩》中飾演陪酒小姐，意外被菅田將暉、柳樂優彌飾演的不良分子綁架，遭到凌虐的她，最後情緒失控，猛踹兇手外還開車撞死人，暴力演出讓人相當震撼。她回憶起拍片過程，靦腆表示「充滿挑戰性，透過角色能做暴力演出，還有很多不同的新手法，真的很新鮮」。

福士蒼汰、小松菜奈在電影《明天，我要和昨天的妳約會》中攜手談情，悲傷劇情逼哭不少觀眾。（采昌提供）菜奈不僅暴力角色演得好，她攜手福士蒼汰演出的純愛電影《明天，我要和昨天的妳約會》，悲傷劇情也被譽為是2017年度的「催淚電影」。該片改編自同名小說，描述在京都就讀美術大學的20歲男大生，對電車中偶然邂逅的女孩一見鍾情，卻發現2人是在時空交錯下相會，背負哀傷宿命的劇情，讓不少觀眾看完後都忍不住流淚，在日票房也成功飆破台幣5.5億。該片將於3月10日在台上映。

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