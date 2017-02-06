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（影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴

2017/02/06 23:17

劉燁與太太安娜和一雙高顏值子女，非常討喜。（翻攝自微博）

〔記者趙毓琪／綜合報導〕金馬影帝劉燁近來帶著法國太太安娜和一雙顏值超高的子女回到法國娘家度假，劉燁先是分享他在法國南部度假的景色，還說法國南部人的英文水平跟他半斤八兩，交流起來很舒服，還順便炫耀一下他是法國黃金海岸旅遊大使的文宣品，整個人在法國南部好像頗有聲望。

網友截圖並配上文字，十分搞笑。（翻攝自微博）

今天晚上，劉燁又在微博分享一段安娜跟一雙子女念故事書的影片，只見諾一和霓娜非常乖巧地靠在媽媽的身邊，要聽媽媽用法文講故事，但劉燁卻邊拍影片邊哼著歌曲打擾這個溫馨的氣氛，兒子諾一聽到爸爸在唱歌干擾就對著鏡頭比了比，並噓聲示意劉燁走開，發現沒有效果還踏了一下腳表示無奈，劉燁不管兒子的抗議繼續唱歌，一直到女兒霓娜用生氣的表情喊了一聲：「爸爸！」劉燁才願意閉嘴。劉燁在影片留言：「可能他們還小吧，不懂得欣賞美」安慰自己即使唱歌也無法引起子女的注意。

劉燁曬自己是法國蔚藍海岸旅遊大使的文宣，表示在尼斯機場可以拿到。（翻攝自微博）

影片一公布，劉燁的粉絲馬上灌爆留言，紛紛表示劉燁在家中的地位低落，看影片就知道;也有人表示劉燁真的是寵女狂魔，只有女兒發聲才能讓他閉嘴，更有網友截圖分析母子三人對劉燁的看法，十分有趣。

劉燁太太安娜的家在法國尼斯，家附近的市集。（翻攝自微博）

（影片截取自秒拍，如遭移除請見諒。）

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