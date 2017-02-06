連俞涵晉升作家怕書賣不好 「秒睡王」竟失眠

連俞涵即將出版詩集晉升作家。（綠藤生機提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕連俞涵主演的偶像劇《如朕親臨》最近正在熱播出，去年以《一把青》獲得金鐘獎最佳新人的她，即將晉升作家，推出的首本新書《女演員》，集結1年多來的詩集創作，連俞涵利用近幾年的拍戲期間完成70多首詩，預計在情人節推出，送給粉絲作為情人節禮物。

連俞涵文藝青年形象深植人心，時常在臉書分享讀書心得、推廣閱讀，稱閱讀使她安全感十足。不過因為拍戲的關係，空閒時間不多，甚至連吹頭髮也抓緊空檔看書，合作過《一把青》的吳慷仁還拜託她不要一直看書，如今從讀者晉升作者，將拍戲空檔累積的靈感以詩的方式記錄下來，從拍戲的情感投射到大環境的觀察都成為她筆下的風景。

連俞涵即將出版詩集晉升作家。（綠藤生機提供）

初為作家的心情非常忐忑，連俞涵笑說擔心賣不好會讓出版社漏氣，有「秒睡王」稱號的她還為此失眠，表示接下來會好好為新書宣傳，並希望未來能不負作家身分推出更多作品。

她也想透過出書鼓勵更多人勇敢作夢、勇敢嘗試，為只有一次的人生留下美好回憶。新書《女演員》明（7日）起開始預購，14日正式上市，她也將於國際書展舉辦新書發表會，全台巡迴簽書會則是3月中開跑，詳情請搜尋連俞涵臉書粉絲團或凱特文化臉書專頁。