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紀佳松操刀鮮肉男團A-TEAM 平均21歲身高183

2017/02/06 21:59

偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，左起：高興、鄭丞宏、英承晞、李宇平、龔言脩。（年代提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕年代電視最新偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，5位小男生英承晞、鄭丞宏、龔言脩、高興及李宇平，平均年齡21歲、183公分，加上具有實力的歌喉及舞蹈底子，才一推出新單曲《MR. A TEAM》，立刻擄獲不少迷妹的心。

偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，團員李宇平Keith，身高180公分，體重66公斤。（年代提供）

成團的首支單曲由才子音樂創作人紀佳松量身打造，團員之一的英承晞笑說：「一開始製作單位帶我們跟老師碰面的時候，我還以為是要介紹新團員咧！因為老師又高又帥加上是娃娃臉，看起來太年輕了，後來才知道原來是我們的製作人，我們還常私底下跟老師開玩笑說要不要加入我們團呢！」

偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，團員高興Xin;身高190公分，體重72公斤。（年代提供）

至於會把團名取叫A-TEAM的原因，其實是因為5位團員各來自不同的背景，有已經演出偶像劇《飛魚高校生》而備受矚目的英承晞、目前就讀台大外文系的高材生鄭丞宏、征戰各個歌唱比賽的龔言脩、中國《非常完美》節目的人氣王高興，以及TPI練習生李宇平。

偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，團員鄭丞宏Louis，身高180公分，體重72公斤。（年代提供）

A-TEAM的首支數位單曲《MR. A TEAM》走的是EDM曲風，搭配知名舞蹈老師藍波編排的舞蹈，再加上天團「浩角翔起」跨刀力挺，讓A-TEAM單曲在KKBOX上架後引起不少討論，還有粉絲直言說有點像韓團的風格。對此，「Fighting吧！天團」製作人表示，A-TEAM曲風以及節目的模式都是原創的，從原本的素人打造成偶像團體的過程花了不少心思，團員的造型都是依照各人特色量身打造，光5個人的改造費用就高達上百萬。團員們笑說：「因為我們是新人，大概製作單位怕粉絲不好分辨，所以5個人都用了不同髮色，其實這樣也滿好記的。」

偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，團員英承晞Chance，身高186公分，體重66公斤。（年代提供）偶像實境秀《Fighting吧！天團》推出高顏值男團「A-TEAM」，團員龔言脩K，身高180公分，體重60公斤。（年代提供）

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