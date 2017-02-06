限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

國美館《危觀風景》 探討形成原民空間的「力量」

2017/02/06 21:52

王有邦26年來記錄好茶部落的相片和文字，展牆上地圖由「海馬迴藝工隊」繪製。
（國立台灣美術館提供）〔記者楊明怡／台北報導〕蘭嶼與花東是經過哪些「力量」影響，才變成今日的樣貌？正在國立台灣美術館展出的《危觀風景─原住民族文化與空間部署》，試圖以打破漢原界線的策展概念，分「蘭嶼，一九八七」、「莫拉克，二○○九」、「美麗灣，二○一二」3個主題，探討國家機器、氣候變遷、資本利益等力量對原住民空間和景觀形成的影響。

「蘭嶼，一九八七」展出關曉榮入駐蘭嶼訪查、拍攝的「蘭嶼報告─反抗核能廢料」系列影像。67歲的關曉榮是一位紀實攝影師，該系列曾連載於《人間》雜誌，將原住民生存主體、文化處境等問題，帶入公共論述場域。

張恩滿與台東莿桐部落合作，在新作〈重如鴻毛〉中重新製作出傳說中會發出聲響的大風箏。（國立台灣美術館提供）

莫拉克風災造成多個原民部落遷移，伊誕‧巴瓦瓦隆的部落便在風災後遷徙到山下的永久屋，他希望透過作品，重新省思人類與自然和諧共存的方式，藉由獨特的「紋砌刻畫」形式，傳達一種由文化開始的重建；見維‧巴里用災後的漂流木為媒材，以水墨創作應合木材破碎紋理，描繪出樹木隨土石流傾瀉翻滾的圖案；王有邦自1991年迄今，專注不懈地以影像及文字記錄好茶部落的人物及空間樣貌，見證好茶部落的風景及空間轉變，並與「海馬迴藝工隊」合作，呈現好茶部落的生命歷史。

「美麗灣，二○一二」從台東美麗灣度假村爭議談起，包括范曉嵐以美麗灣及東部開發為題的錄像作品〈未竟之路〉；宜德思‧盧信透過戴墨鏡的人物頭像，表達發生在東部部落土地開發案的關注；張恩滿與台東莿桐部落合作，創作出傳說中會發出聲響的大風箏，及傳唱先人Ngayaw故事的歌；及林介文以回收布料創作、象徵失去傳承脈絡的身體以交纏姿態集體抵抗的作品〈打包〉。

《危觀風景》即日起展至4月9日，地點在國立台灣美術館，詳見http://www.ntmofa.gov.tw/

相關新聞

推薦新聞
（影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴 （影音）劉燁唱歌給兒女聽 秒被諾一噓示意他閉嘴
2017/02/06 23:17
微風女神原來是乖乖牌 一年去2次夜店 微風女神原來是乖乖牌 一年去2次夜店
2017/02/06 22:42
李洪基低調曬恩愛 女友藏在球友合照裡 李洪基低調曬恩愛 女友藏在球友合照裡
2017/02/06 22:38
連俞涵晉升作家怕書賣不好 「秒睡王」竟失眠 連俞涵晉升作家怕書賣不好 「秒睡王」竟失眠
2017/02/06 22:21
紀佳松操刀鮮肉男團A-TEAM 平均21歲身高183 紀佳松操刀鮮肉男團A-TEAM 平均21歲身高183
2017/02/06 21:59
小賈合體PIKO太郎跳PPAP 想改名：賈斯汀PIKO太郎 小賈合體PIKO太郎跳PPAP 想改名：賈斯汀PIKO太郎
2017/02/06 21:40
心疼高鳴久病輕生 曹西平：誰不想走的有尊嚴 心疼高鳴久病輕生 曹西平：誰不想走的有尊嚴
2017/02/06 21:28
高鳴生前熱心提攜 陳珮騏悔：如果前兩個禮拜有... 高鳴生前熱心提攜 陳珮騏悔：如果前兩個禮拜有...
2017/02/06 21:10
開工驚魂！ Selina手機查完孔侑帥照離奇失蹤 開工驚魂！ Selina手機查完孔侑帥照離奇失蹤
2017/02/06 21:07
歐陽娜娜開金口 挑戰田馥甄《小幸運》 歐陽娜娜開金口 挑戰田馥甄《小幸運》
2017/02/06 21:02
昔日死對頭病逝 「三姑」不捨烈火奶奶 昔日死對頭病逝 「三姑」不捨烈火奶奶
2017/02/06 20:57
元祖偶像倒數6天結婚！ 啄吻嫩妻額頭狂放閃 元祖偶像倒數6天結婚！ 啄吻嫩妻額頭狂放閃
2017/02/06 20:29
高鳴生前與楊貴媚合照 曾說：走後可以用 高鳴生前與楊貴媚合照 曾說：走後可以用
2017/02/06 20:10
四葉草伴遊大馬5日行 田亞霍女友知道嗎？ 四葉草伴遊大馬5日行 田亞霍女友知道嗎？
2017/02/06 19:45
（影音）同志版《紅樓夢》無尺度 導演爆「3P戲碼看氣氛拍」 （影音）同志版《紅樓夢》無尺度 導演爆「3P戲碼看氣氛拍」
2017/02/06 18:40
也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血 也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血
2017/02/06 18:36
G奶偶像遇狂粉威脅「砍頭」 淚訴警方快抓人 G奶偶像遇狂粉威脅「砍頭」 淚訴警方快抓人
2017/02/06 18:04
與星爺爆不合16年 吳孟達笑稱給錢可再合作 與星爺爆不合16年 吳孟達笑稱給錢可再合作
2017/02/06 18:02
高鳴輕生亡 後輩男星慟：沒有病痛了..好走！ 高鳴輕生亡 後輩男星慟：沒有病痛了..好走！
2017/02/06 18:01
APP收錢診斷愛情惹爭議 張兆志出面回應了 APP收錢診斷愛情惹爭議 張兆志出面回應了
2017/02/06 18:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.