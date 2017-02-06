國美館《危觀風景》 探討形成原民空間的「力量」

王有邦26年來記錄好茶部落的相片和文字，展牆上地圖由「海馬迴藝工隊」繪製。

（國立台灣美術館提供）〔記者楊明怡／台北報導〕蘭嶼與花東是經過哪些「力量」影響，才變成今日的樣貌？正在國立台灣美術館展出的《危觀風景─原住民族文化與空間部署》，試圖以打破漢原界線的策展概念，分「蘭嶼，一九八七」、「莫拉克，二○○九」、「美麗灣，二○一二」3個主題，探討國家機器、氣候變遷、資本利益等力量對原住民空間和景觀形成的影響。

「蘭嶼，一九八七」展出關曉榮入駐蘭嶼訪查、拍攝的「蘭嶼報告─反抗核能廢料」系列影像。67歲的關曉榮是一位紀實攝影師，該系列曾連載於《人間》雜誌，將原住民生存主體、文化處境等問題，帶入公共論述場域。

張恩滿與台東莿桐部落合作，在新作〈重如鴻毛〉中重新製作出傳說中會發出聲響的大風箏。（國立台灣美術館提供）

莫拉克風災造成多個原民部落遷移，伊誕‧巴瓦瓦隆的部落便在風災後遷徙到山下的永久屋，他希望透過作品，重新省思人類與自然和諧共存的方式，藉由獨特的「紋砌刻畫」形式，傳達一種由文化開始的重建；見維‧巴里用災後的漂流木為媒材，以水墨創作應合木材破碎紋理，描繪出樹木隨土石流傾瀉翻滾的圖案；王有邦自1991年迄今，專注不懈地以影像及文字記錄好茶部落的人物及空間樣貌，見證好茶部落的風景及空間轉變，並與「海馬迴藝工隊」合作，呈現好茶部落的生命歷史。

「美麗灣，二○一二」從台東美麗灣度假村爭議談起，包括范曉嵐以美麗灣及東部開發為題的錄像作品〈未竟之路〉；宜德思‧盧信透過戴墨鏡的人物頭像，表達發生在東部部落土地開發案的關注；張恩滿與台東莿桐部落合作，創作出傳說中會發出聲響的大風箏，及傳唱先人Ngayaw故事的歌；及林介文以回收布料創作、象徵失去傳承脈絡的身體以交纏姿態集體抵抗的作品〈打包〉。

《危觀風景》即日起展至4月9日，地點在國立台灣美術館，詳見http://www.ntmofa.gov.tw/