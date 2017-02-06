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心疼高鳴久病輕生 曹西平：誰不想走的有尊嚴

2017/02/06 21:28

曹西平看到高鳴受病痛所苦，最終選擇輕生感到不捨。（翻攝自曹西平臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人高鳴今早被發現在自家上吊身亡，享受83歲。高鳴生前罹患膀胱、腎、淋巴、直腸及攝護腺5種癌症，身心備受煎熬，疑因久病厭世才選擇輕生結束生命。資深藝人曹西平則深感不捨，並在臉書直言「誰不想走的有尊嚴」，希望外界重視安樂死議題。

資深藝人高鳴疑似因久病厭世，今早被發現在自家上吊身亡。（公視提供）

曹西平今在臉書寫道，「為什麼不可以有安樂死，誰不想走的有尊嚴，當每個病痛纏身天天度日如年自己怎麼會開心」並提到日前掀起安樂死議題的傅達仁，表示傅達仁近年受病痛所苦，天天跑醫院又爆瘦10幾公斤，「好像天天在等時間來臨活著真的很不快樂很痛苦」希望台灣能重視安樂死議題。對於高鳴長期受癌症折磨，曹西平也相當心疼，「高鳴大哥身體很多病痛身心靈都是非常的累了，如果可以治癒可以恢復，他也不會選擇這種方式來離開大家」希望大家能重視安樂死議題，讓病人能有尊嚴地劃下人生完美的句點。

傅達仁近年為病痛所苦，日前還上書總統蔡英文，希望安樂死能合法。（中視提供）

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