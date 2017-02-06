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高鳴生前熱心提攜 陳珮騏悔：如果前兩個禮拜有...

2017/02/06 21:10

資深閩南語演員高鳴今早選擇輕生結束生命。（公視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深閩南語演員高鳴今早疑似因久病厭世，在家上吊輕生，享壽83歲，消息震驚演藝圈，不少受他照顧過的晚輩都相當悲慟，曾在《真情滿天下》和高鳴飾演祖孫的陳珮騏，也難掩悲傷情緒崩潰直喊：「阿公，您這樣，我們好痛…」。

陳珮騏（左）視高鳴（右）為自己的第二個阿公。（翻攝自陳珮騏臉書）

高鳴是不少知名戲劇和電影中的熟面孔，精湛的演技深植人心，也不吝提攜後輩，逝世消息一出，陳珮騏也忍不住在臉書哭喊：「我好自責」，她表示高鳴常溺寵的表明她是這圈子最疼愛的孫子輩，也經常對她撒嬌想和她再演一對爺孫，「可我總是忙於工作而沒能給您再多些關懷或陪伴…」。

陳珮騏（右）對於高鳴（左）的逝世相當難以接受。（三立提供）

陳珮騏難過坦言：「每次想去看您，每次一忙就又想下次…每年過年都想再去包個紅給您，每年過年一忙就又沒去…如果前兩個禮拜有去…如果沒有偷懶車開了就去…如果有再去看看您…」這些種種的如果讓她相當自責與愧疚，「好對不起沒有多讓您感受我有多愛您…」，陳珮騏崩潰的說自己不打算節哀，也透露把高鳴當成自己的第二個阿公，對於高鳴選擇輕生的事實難以接受。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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