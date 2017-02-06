高鳴生前與楊貴媚合照 曾說：走後可以用

楊貴媚（左）在臉書PO出與高鳴合照。（翻攝楊貴媚國際影友會臉書）

〔記者吳志偉／台北報導〕資深演員高鳴今早驚傳被發現在自家上吊身亡，享壽83歲。他2015年所主演的公視人生劇展《愛神卡拉OK》，最近每個周末中午在民視重播，昨播出的高鳴最後影像，讓網友們感嘆世事無常。

楊貴媚（左）在臉書PO出與高鳴（中）合照。（翻攝楊貴媚國際影友會臉書）

楊貴媚傍晚在自己官方的臉書弔唁高鳴，並貼出過去2人的合照，寫下：「高鳴大哥，請一路好走，我們都很愛您耶，懷念您。」並提到當初拍這照片時，他還對楊貴媚開玩笑說，以後走後可以用，隨即被楊貴媚罵，想不到今卻傳出他自殺消息。

高鳴演出的人生劇展《愛神卡拉OK》最近在民視播出。（公視提供）

楊貴媚說：「聽到這個消息真的很難接受也很難過，大家都很愛他，拍戲時高大哥雖然跟我們說他的病痛，也說每天要吃很多藥很害怕。更說拖累家人，很感恩家人，還是很開朗活潑的，不遲到，不早退，雖然身體不適卻依然保有演員敬業精神，令晚輩的我們學習與敬佩。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

楊貴媚在自己官方的臉書弔唁高鳴。（翻攝楊貴媚國際影友會臉書）