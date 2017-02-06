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邵雨薇預做情人節蛋糕 期許2017心能安定

2017/02/06 18:35

邵雨薇新年專題。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／專題報導〕邵雨薇自認廚藝不佳，但卻頗具天份，常常無師自通做出許多讓身邊朋友們讚不絕口的料理。農曆新年過完，緊接著就是西洋情人節，她特地學做法式經典甜點「費南雪」，長條的外型，又有金磚蛋糕之稱，加上充滿甜蜜浪漫的巧克力口味，讓人更加難以抗拒。

邵雨薇新年專題。（記者陳奕全攝）

偶爾會一時興起，邵雨薇會上網查甜點的做法，舉凡提拉米蘇、烤布蕾，甚至是炸地瓜球，她都相當在行，不過也有失敗的經驗，「像是我之前做電鍋蛋糕，當吃下去的第一口真的是永生難忘，吃過的朋友是說蠻好吃的啦，但感覺就像是在吃『發糕』，口感濕濕黏黏的。」前陣子她靈機一動想做糖心蛋，10顆蛋卻只有4顆成功，她笑說：「因為我是用電磁爐，煮好撈起發現裡面還是生的，於是再丟進去煮，這樣來來回回最後只有4顆是成功，表面還坑坑疤疤的。」好笑的是，她只吃了一顆，其他3顆放冰箱居然冰到忘了而壞掉。

邵雨薇新年專題。（記者陳奕全攝）

邵雨薇因為很早就開始打工賺錢，早就沒在拿紅包，反而從出道後就開始會包紅包給家裡。問到過年一定會做的事，她想都沒想立刻回答：「買衣服啊！」接著又笑說：「平常也會買啦！」不過過年擲骰子玩「十八啦」絕對少不了，邵雨薇自爆某一次過年，一個晚上就贏了媽媽2、3萬，氣得老媽賴皮硬逼著她把錢都還回來；曾經在春節期間，邵雨薇與姊姊、妹妹及媽媽，4個女生圍桌打麻將，沒想到大夥從媽媽那贏1萬多，老媽再以「要拿來繳學費」為由搪塞，邵雨薇說：「我賭運一直都很好，有次跟3個男生打牌，結果我連莊15次，安全下莊。」

邵雨薇新年專題。（記者陳奕全攝）

2016年是邵雨薇豐收的一年，主演的《1989一念間》叫好叫座，不但在三立舉辦的「2016華劇大賞」中，以「葉真真」一角入圍「最佳女演員獎」，還與張立昂共同拿下「最佳螢幕情侶獎」；拍攝的電影《樓下的房客》票房不俗，飾演的「張穎如」演技精湛頗受好評，接下來與吳慷仁合作的週五華劇《極品絕配》也將上檔。隨著2017年到來，談到新年願望，邵雨薇說：「因為過去總是很急躁的想把每件事做完，並且讓工作都能塞得滿滿，但心一直很浮躁，所以希望新的一年，我的心可以很安定，能夠好好的去享受生活。」

邵雨薇新年專題。（記者陳奕全攝）邵雨薇新年專題。（記者陳奕全攝）

場地提供：Tom's Bakery 棠舖

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