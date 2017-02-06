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G奶偶像遇狂粉威脅「砍頭」 淚訴警方快抓人

2017/02/06 18:04

「假面女子」成員神谷惠里奈上月遇狂粉留下死亡威脅留言。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕日本女偶像「狂粉」威脅事件頻傳，夯團「AKB48」前成員川榮李奈、入山杏奈、20歲女偶像冨田真由都曾遭到激進份子砍傷，如今地下偶像女團「假面女子」也被狂粉瞄準，接二連三收到死亡威脅留言，繼去年成員櫻雪受害，如今團內人氣最高的神谷，也被留言威脅「我會砍下妳的頭」，讓她趕緊出面召開記者會，哭成淚人兒，求警方趕緊逮捕犯人。

「假面女子」成員神谷惠里奈長相甜美，擁有G罩杯好身材，人氣頗旺。（翻攝自網路）

25歲的神谷長相甜美，擁有G罩杯好身材，臉書粉絲專頁擁有130萬粉絲按讚，人氣相當旺。上月24日她在部落格發文，內容關於人氣投票結果，粉絲大多替她加油打氣，卻有一名網友接連寫下多則辱罵、人身攻擊的留言，「像你這樣的垃圾怎麼可以繼續活著呢」、「我最喜歡血了」、「要不要砍下你的頭呢」，讓神谷受到不小驚嚇。

「假面女子」成員神谷惠里奈今聲淚俱下召開記者會。（翻攝自網路）

神谷所屬經紀公司看到留言後立即報警，但警方調查後發現，該網友透過匿名軟體「tor」留言，且電腦IP位址來自荷蘭，難以追查。今神谷鼓起勇氣召開記者會，聲淚俱下表示，「警方是我唯一的希望，沒想到卻無法追查，我感到很害怕、不安，這樣我還能繼續演藝活動嗎？」同時她也對於狂粉只要使用匿名軟體，警方就無法追調查的現況感到憂心，呼籲警方能夠早日建立相關法規，逮捕犯人。

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