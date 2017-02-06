與星爺爆不合16年 吳孟達笑稱給錢可再合作

吳孟達（左）否認和周星馳（右）不合。（合成圖，翻攝自吳孟達微博、香港明報提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕港星吳孟達和「星爺」周星馳是昔日喜劇搭檔，在周星馳多部經典喜劇中演活綠葉角色，是許多影迷心中的黃金搭檔。但兩人自從2001年合作《少林足球》後，吳孟達就在未曾出現在星爺電影中，更傳出兩人鬧翻不合作的消息。近日吳孟達受訪時，則否認和周星馳不合，笑稱「給我錢就行」，不排斥再和周星馳合作。

吳孟達笑說「只要給我錢就行了」，不排斥和周星馳合作。（翻攝自吳孟達微博）

吳孟達日前在北京電視台的節目中受訪時透露，其實當初電影《功夫》中有他的角色，完本已經定好檔期，卻碰上SARS，檔期被迫延後，但當時吳孟達早已經簽約另一部電視劇，檔期無法配合，才放棄演出《功夫》。至於《長江七號》吳孟達則直言「劇中沒有適合自己的角色」，更開玩笑地說，「其實周星馳演的落魄爸爸角色應該給自己演」，但被周星馳搶走了。

吳孟達（左）與周星馳（右）合作過多部經典喜劇片。（翻攝自微博）

被問到是否還有機會和周星馳合作，吳孟達則大方表示「肯定啊，只要他給我錢就行了」，主持人隨後則笑稱「如果沒有你，周星馳的電影大概也不會那麼精彩了」，吳孟達則謙虛地表示，如果沒有他，星爺的電影會更好，是他拖累了，他也直言，如果說星爺的電影沒他就不行，那就太驕傲了。



事實上，當年周星馳在籌備電影《功夫》時，早先聯絡吳孟達要他空下檔期，而吳孟達也為星爺留下6個月檔期，一直在等開拍通知，沒想到周星馳卻突然通知他，有別的戲都可以去拍了，似乎暗示他「沒戲拍了」，讓吳孟達對外表示，「這是暗示叫我吃自己嘛，現在我一組都沒得拍，好像被人踢下海，兩邊都到不了岸」因此傳出兩人鬧不合。

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